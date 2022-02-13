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Сенатор Пушков назвал желание Венгрии выйти из ЕС отражением настроения народа

Политика
Сенатор Пушков назвал желание Венгрии выйти из ЕС отражением настроения народа
Невские Новости  /  Юлия Медведева

Москва, 13 февраля. Сомнения Венгрии в целесообразности членства в Европейском союзе являются отражением настроения общественности. Об этом заявил сенатор Алексей Пушков в своих соцсетях.

Таким мнением парламентарий поделился на фоне сообщений о том, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выразил сомнение в необходимости страны оставаться в ЕС. Причиной этому является финансовое и политическое давление Брюсселя на Будапешт.

«Полагаю, пока это политическая риторика, но и она показательна. До недавнего времени лидеры стран-членов Евросоюза таких сомнений себе не позволяли. И это не просто слова, а отражение общественных настроений в Венгрии», — сообщил Пушков.

Ранее Пушков в ироничном ключе высказался о непризнании Великобританией суверенитета России над Ростовской и Воронежской областями. С его слов, глава британского МИД Лиз Трасс такими заявлениями выдала свою неграмотность в географии.

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пушков ес венгрия орбан
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