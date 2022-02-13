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Спрос на медицинское оборудование для лечения COVID-19 на дому вырос в 27 раз в 2021 году

Общество
Спрос на медицинское оборудование для лечения COVID-19 на дому вырос в 27 раз в 2021 году
pixabay.com  /  TheDigitalArtist

Москва, 13 февраля. Российские граждане стали все чаще скупать медицинское оборудование для лечения и реабилитации после перенесенного COVID-19 на дому. С чем связан такой спрос, рассказал врач одной из московских поликлиник Андрей Николаев.

Так, согласно данным Ozon, в 2021 году продажи концентраторов кислорода и медицинских очистителей увеличились в 27 раз по сравнению с предыдущим годом. По мнению Николаева, это связано с опасениями граждан, что при заражении коронавирусом им может не хватить мест в больнице, передают «Известия».

«Также его покупают те, кто выписался из больницы, где такое оборудование использовали при лечении. Оборудование простое в использовании. В том числе поэтому на него есть спрос», — объяснил врач.

Ранее инфекционист Александр Горелов спрогнозировал спад заражаемости коронавирусом в России. По его мнению, основная волна заболеваемости COVID-19 завершится уже к майским праздникам.

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реабилитация лечение медицинское оборудование коронавирус COVID-19
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