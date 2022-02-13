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Фигуристка Усачева пожелала спортсменке Валиевой выдержки на фоне допинг-скандала

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 00:34
Спорт
Фигуристка Усачева пожелала спортсменке Валиевой выдержки на фоне допинг-скандала
Global Look Press  /  Yohei Osada/AFLO

Москва, 13 февраля. Российская фигуристка Дарья Усачева вернулась на лед после травмы. Она поделилась с подписчиками этим радостным событием и обратилась к своей коллеге Камиле Валиевой.

Фигуристка Усачева травмировалась на этапе Гран-при в Японии. Из-за сложного повреждения спортсменка на протяжении нескольких месяцев не могла выходить на лед и выполнять элементы. Сейчас подопечная Этери Тутберидзе восстановилась и возобновила тренировки.

«Сегодня я впервые за долгое время вышла лед, чему невероятно рада! Пользуясь случаем хочу пожелать удачи и чистых прокатов нашим олимпийцам, и, конечно же, Камиле выдержать все то, что сейчас происходит», — написала Усачева в своем Instagram.

Скандал разгорелся на ОИ в Пекине из-за положительной допинг-пробы Камилы Валиевой, которая была сдана в декабре прошлого года. Поддержать 15-летнюю фигуристку решились многие ее коллеги. Олимпийская чемпионка Пхенчхана Алина Загитова заявила, что не верит в вину спортсменки.

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