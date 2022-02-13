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Пользователи Twitter назвали вторжение подлодки США в российские воды намеренной провокацией

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 00:33
Армия
Пользователи Twitter назвали вторжение подлодки США в российские воды намеренной провокацией
wikipedia.org  /  rdcalldude / CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 13 февраля. Граждане зарубежных стран прокомментировали в социальных сетях новость о нарушении территориальных границ России американской подлодкой у островов Большой Курильской гряды.

Тихоокеанский флот проводил учения, в то время как на радарах вблизи острова Уруп появился незарегистрированный объект. Позже он был идентифицирован как американская подводная лодка «Вирджиния». Этот факт изумил как российскую сторону, так и иностранцев, которые открыто высказали свое негодование в социальных сети Twitter

«Это уже настоящая провокация. Как вы думаете, это такая тактика ведения переговоров, или они просто выпендриваются, чтобы показать себя жесткими для своей домашней аудитории?» — заявил один из пользователей Сети.

«Они тут пытаются очередной Вьетнам затеять?» — возмутился другой комментатор.

Сам инцидент произошел утром 12 февраля. Источник в Министерстве обороны России заявил, что целью вторжения американской подлодки в российские воды являлся сбор разведданных о военных учениях Тихоокеанского флота.

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