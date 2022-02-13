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Депутат ГД Никонов: истерика Запада столкнулась с рациональностью Путина
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Депутат ГД Никонов: истерика Запада столкнулась с рациональностью Путина

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 00:30
Политика
Депутат ГД Никонов: истерика Запада столкнулась с рациональностью Путина
duma.gov.ru  /  Государственная Дума РФ

Москва, 13 февраля. Президент России Владимир Путин отвечает предметным разговором по проблемам международной безопасности, однако американский лидер Джо Байден продолжает вести деструктивную линию. Об этом заявил депутат Госдумы по международным делам Вячеслав Никонов.

Парламентарий отметил, что президент США не может ни на сантиметр отойти от американской пропаганды. По этой причине очень сложно добиться нужных результатов переговорного процесса.

«На американскую и прочую западную истерику Путин отвечает предметным разговором по проблемам архитектуры международной безопасности для всех», — заявил Никонов в итервью РИА Новости.

Настораживает, что именно в этот момент Соединенные Штаты организовали провокацию в территориальных водах России. Такие действия, по его словам, являются «свистопляской» и не способствуют продвижению по решению реальных проблем.

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Все новости / Политика / Депутат ГД Никонов: истерика Запада столкнулась с рациональностью Путина
Владимир Путин Вячеслав Никонов Джо Байден предметный разговор истерика запада
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