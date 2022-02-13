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Фигурист Смолкин защитил дочь Тутберидзе от вопросов о допинг-скандале Валиевой

  /   Обновлено: 13 февраля 2022 00:28
Олимпийские игры 2022
Фигурист Смолкин защитил дочь Тутберидзе от вопросов о допинг-скандале Валиевой
Невские Новости  /  Марина Матвеева-Мельник

Пекин, 13 февраля. Российский фигурист Глеб Смолкин, выступающий в танцевальном дуэте с Дианой Дэвис, оградил свою партнершу от вопросов о положительном допинг-тесте Камилы Валиевой.

Диана Дэвис является дочерью тренера Этери Тутберидзе, под руководством которой тренируется Валиева. Поэтому многие журналисты захотели узнать информацию о допинг-скандале у девушки. Они задали Диане вопрос: «Насколько сложно было кататься, зная о нарушении допинга маминой ученицей?». После этого в диалог вступил Смолкин, который буквально отгородил свою партнершу от провокаций, дав жесткий ответ корреспонденту.

«Я уже три раза сказал, мы не хотим об этом говорить. Я уже говорил, что мы желаем Камиле всего наилучшего, она отличная спортсменка, отличная фигуристка, и у нее определенно большое будущее. Неважно, что случилось или что произойдет. Я понятия не имею, что происходит. Ладно, мы закончили», — цитирует фигуриста издание USA Today.

Фигурист Смолкин защитил дочь Тутберидзе от вопросов о допинг-скандале Валиевой
ТАСС / Шарифулин Валерий

Однако такой ответ не устроил журналистов и они продолжили заваливать дочь Тутберидзе вопросами, но удалось им немного — выяснили только то, что Дэвис не лучшим образом говорит по-английски. Затем они поняли, что Смолкин перевел ей только вопрос о самочувствии после проката. Услышав это, они продолжили интересоваться ее мнением о ситуации с Валиевой, однако тут ее партнер решил молниеносно закончить разговор.

«Больше никаких вопросов о Камиле», — заявил Смолкин.

Допинг-проба Камилы Валиевой, сданная 25 декабря, дала положительный результат. В ее крови обнаружили запрещенный препарат триметазидин. Из-за этого 15-летняя спортсменка может покинуть Олимпиаду досрочно. Дело фигуристки рассмотрит комиссия Спортивного арбитражного суда (CAS) 13 февраля.

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Все новости / Олимпийские игры 2022 / Фигурист Смолкин защитил дочь Тутберидзе от вопросов о допинг-скандале Валиевой
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