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Депутат Шхагошев отметил тревогу Байдена из-за потери лидерства в политических переговорах

Политика
Депутат Шхагошев отметил тревогу Байдена из-за потери лидерства в политических переговорах
duma.gov.ru  /  Государственная Дума Федерального Собрания

Москва, 13 февраля. Новый телефонный разговор президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена показал, что американский лидер теряет главную роль в больших политических переговорах по гарантиям безопасности. Об этом заявил член комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Адальби Шхагошев.

Лидеры государств в последнее время заинтересованы в диалоге с Россией, отметил депутат. Страну уже посетили турецкий и французский президенты, и подобные визиты лишь будут продолжаться, из-за чего Байден уже ощущает тревогу. Об этом передает РИА Новости.

«Есть ощущение, что Байден почувствовал потерю главной роли в больших политических переговорах (по гарантиям безопасности. — Прим. ред.), начавшихся с нашего обращения к США... Да, переговоры продолжатся, но очевидна тревога со стороны Байдена, что он может оказаться если не лишним, то явно не главным героем этих переговоров», — объяснил Шхагошев.

Беседа Путина и Байдена продлилась более часа. Как ранее сообщил помощник российского президента Юрий Ушаков, во время разговора тема антироссийских санкций была упомянута, однако внимание на ней не акцентировалось.

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