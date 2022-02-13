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Американская сторона сочла беседу Путина и Байдена содержательной

Политика
Американская сторона сочла беседу Путина и Байдена содержательной
pixabay.com

Вашингтон, 13 февраля. Телефонные переговоры президентов России и США Владимира Путина и Джо Байдена были содержательными. Об этом сообщил официальный представитель Белого дома.

Однако, как считает представитель американской стороны, существенной динамики в продвижении решения украинского кризиса нет. Чиновник также подчеркнул, что Путин и Байден вели беседу как профессионалы.

«Разговор президентов продлился чуть более часа, он протекал профессионально. Принципиальных изменений в динамике (вокруг Украины), которая разворачивается вот уже несколько недель, не произошло. Однако мы считаем, что мы выложили наши соображения на стол», — сообщили в Белом доме.

Ранее об итогах переговоров между Путиным и Байденом высказался помощник президента России Юрий Ушаков. Он отметил, что американского лидера заинтересовали слова российского коллеги о милитаризации Украины.

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