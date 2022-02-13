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Блогер BadComedian назвал «настораживающими» кадры сериала по «Властелину колец»

Общество
Блогер BadComedian назвал «настораживающими» кадры сериала по «Властелину колец»
Кадр из фильма «Властелин колец»

Москва, 13 февраля. Сериал «Властелин колец: Кольца власти» выйдет в сентябре текущего года. Блогер Евгений Баженов, известный под псевдонимом BadComedian, поделился своим мнением о будущем проекте от Amazon.

Свой пост в Telegram Баженов начал с воспоминания о съемках «Темной Башни». Его возмущения были вызваны не актером, которого выбрали на главную роль. Причиной негодования оказалось неуважение к первоисточнику. Вся лента, по его словам, была напичкана плохими спецэффектами и сценарием.

«Побаиваюсь я, что и с "Властелином колец" будет подобное, особенно в контексте новостей "Бюджет только первого сезона оценивается в 450 млн. долларов, что делает сериал самым дорогостоящим за всю историю". Первые кадры тоже настораживают. Вы сравните их с оригинальной трилогией Питера Джексона. А что у нас здесь? Amazon Prime. Я знаю, что из эпика данный сервис вылил на зрителя пустышку "Война будущего" и отвратительный сериал по мотивам фэнтези-цикла "Колесо времени". Любители первоисточника сообщают, что не только на первоисточник положили болт, но и на общую логику происходящего. Хочется верить, хочется надеяться, что все будет хорошо», — написал BadComedian.

Первые кадры сериала по «Властелину колец» появились на днях. На снимках были представлены эльфийская владычица Галадриэль, принц царства гномов Казад-Дум Дурин IV, лесной эльф Арондир и другие.

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сериал badcomedian баженов властелин колец
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