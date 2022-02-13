Фигуристка Синицина дала совет оказавшейся в допинг-скандале Валиевой

Пекин, 13 февраля. Разговор российской фигуристки Виктории Синициной с 15-летней коллегой Камилой Валиевой продлился всего несколько минут. Они обсудили допинг-скандал на Олимпиаде в Пекине.

Скандал начался из-за сомнительного допинг-теста юной фигуристки, который был сдан еще в конце декабря прошлого года. В крови Валиевой был выявлен триметазидин, из-за этого национальная сборная может лишиться олимпийского золота в командных соревнованиях.

«Валиева — сильная девочка. Я сказала ей успокоиться, даже если сейчас для нее тяжелая ситуация», — цитирует фигуристку «Чемпионат».

Аналогичное мнение высказал и Никита Кацалапов, выступающий в паре с Синициной. Он уверен, что Валиева преодолеет эти трудности и с ней все будет хорошо.

«Очень плохая ситуация для всех, потому что подобные ситуации вокруг спорта наносят большой вред. Но надеюсь, что все нормализуется вокруг Камилы и нашей команды», — добавил он.

Рассмотрением дела Валиевой займется Спортивный арбитражный суд (CAS). Одним из членов комиссии станет американец Джеффри Бенц, который участвовал в процессе дисквалификации теннисистки Марии Шараповой.