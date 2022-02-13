Депутат Свищев выразил надежду на аполитичность решения арбитров CAS по Валиевой

Москва, 13 февраля. Депутат Государственной думы Дмитрий Свищев понадеялся, что на предстоящем заседании Спортивного арбитражного суда (CAS) по делу о результате допинг-теста фигуристки Камилы Валиевой не будет политики. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Гаяне Аракелян.

Заседание пройдет 13 февраля в 15:30 по московскому времени. По мнению Свищева, нет принципиальной разницы, из какой страны будет арбитр. Депутат подчеркнул, что важнее всего его профессиональные навыки и человеческие качества, передает «Чемпионат».

«Американец он, китаец, француз, словенец — мы будем надеяться, что арбитр будет судить и рассматривать дело нашей спортсменки профессионально», — отметил Свищев.

При этом депутат выразил надежду, что в решении арбитра по делу Валиевой не будет никакой политики. По его мнению, единственным верным исходом является тот, при котором фигуристке позволят продолжить выступать на Олимпийских играх.

Ранее стало известно, что дело Валиевой рассмотрит арбитр из США Джеффри Бенц. Он принимал участие в процессе дисквалификации теннисистки Марии Шараповой за использование препарата с содержанием мельдония.