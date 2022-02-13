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США не стали комментировать появление своей подлодки возле Курил

Армия
США не стали комментировать появление своей подлодки возле Курил
Федеральное агентство новостей

Вашингтон, 13 февраля. Руководство Соединенных Штатов осведомлено о появлении американской подлодки возле берегов островов Курильской гряды. Об этом рассказали в Министерстве обороны США.

Инцидент произошел в районе Курильского острова Уруп в 10:40 по московскому времени. Судно вторглось в территориальные воды России и некоторое время игнорировало предупреждение военных РФ.

Официальный представитель Пентагона отказался дать комментарий по поводу случившегося. По его словам, ведомство даже не может подтвердить, что происшествие имело место быть, передает «Вечерняя Москва».

«Мы в курсе сообщений в СМИ о предполагаемом морском инциденте в Тихом океане. Мы в настоящий момент не можем подтвердить детали этих сообщений», — сообщил спикер Пентагона.

Ранее помощник президента России Юрий Ушаков сообщил, что Владимир Путин и американский лидер Джо Байден не обсуждали обнаружение субмарины ВМС США возле Курильских островов. Чиновник добавил, что этим вопросом на данный момент занимается Минобороны РФ.

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