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Украина отправит на Евровидение 28-летнюю певицу Alina Pash

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 23:48
Общество
Украина отправит на Евровидение 28-летнюю певицу Alina Pash
Prt Scr youtube.com  /  Eurovision Song Contest

Москва, 12 февраля. Певица Alina Pash (Алина Паш) участвовала в национальном отборе с песней «Тіні забутих предків». Большинство букмекеров высоко оценили ее шансы на победу.

Сейчас артистке 28 лет, она выступала с группой «СКАЙ» и певицей Ириной Билык на бэк-вокале. В 2015 году Паш принимала участие в телевизионном шоу «Х-фактор», заняв в нем третье место.

Сольную карьеру певица начала в 2018 году, ее дебютным треком стала песня Bitanga. В 2019-м году она выиграла премию YUNA в категории «Лучший хит в жанре хип-хоп», а в январе этого года завоевала награду Music Moves Europe Awards. Сейчас Паш является обладательницей собственного лейбла Bitanga Blood.

Евровидение-2022 пройдет в Турине с 10 по 14 мая. Ведущими международного конкурса в этом году станут британский певец Мика, победительница «Грэмми» Лаура Паузини и шоумен Алессандро Каттелан.

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