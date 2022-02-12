«Не прощаю»: певица Анастасия заявила, что не смогла терпеть в отношениях с четвертым мужем

Москва, 12 февраля. Певица Анастасия, ставшая известной в 90-х годах, поделилась своими принципами в отношениях с мужчинами. По ее словам, один раз она решилась и прогнала четвертого мужа из собственной квартиры за бесконечные измены.

Личная жизнь Анастасии стала центром внимания в программе «Секрет на миллион». Женщина вспомнила, что пока она гастролировала по России и старательно выкупала комнаты в коммунальной квартире на Пречистенском переулке, ее четвертый муж развлекался на полную катушку. Он водил домой незнакомок и изменял с ними своей знаменитой супруге.

Замуж за неверного мужчину Анастасия вышла после развода с третьим мужем, брак с которым разрушился после творческих разногласий. Звукорежиссер все время пытался заявить права на ее успех и творчество певицы. Однако, когда она рассказала, что влюбилась в личного телохранителя, он скрепя сердце согласился ее отпустить. Женщина начал жить с новым возлюбленным в соседней комнате в коммунальной квартире.

Семейная жизнь влюбленных тоже не сложилась. Спустя несколько лет совместной жизни привязанность сменилась раздражением, и пара рассталась окончательно. Последней каплей стали слухи, которые доходили до звезды от соседей. Оказалось, что ее муж неоднократно оказывался в объятьях различных дам. В итоге Анастасия прогнала мужа и осталась собой довольна.

«Не надо мне трепать нервы. Я такие вещи не терплю и не прощаю никогда», — жестко заявила в студии телешоу певица Анастасия.

Однако муж не ушел с пустыми руками. Он украл у певицы крупную сумму денег, которую вынес прям из квартиры, в которой прожил много лет.