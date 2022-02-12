Зеленский и Макрон обсудили активизацию переговоров «нормандского формата» по Донбассу

Киев, 12 февраля. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по поводу урегулирования ситуации в Донбассе. Соответствующий пост об этом опубликовал в своем Twitter-аккаунте украинский лидер.

Главы государств обсудили текущее положение дел в Донбассе. В ходе переговоров была затронута тема работы контактной группы и возобновление «нормандского формата».

«Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах #N4 ("нормандской четверки" — прим. ФАН), ТКГ (Трехсторонней контактной группы). Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров», — написал президент в Twitter.

Зеленский также поблагодарил Макрона за недавний визит в Киев. Глава государства заявил о неоценимом вкладе французского лидера в процесс деэскалации вокруг Украины и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие по этому вопросу.