Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
13 февраля 01:04
00:53
Происшествия
Окровавленную 11-летнюю девочку нашли в раздевалке одной из школ Мурманска
00:51
Армия
Пентагон опроверг вхождение американской подлодки в территориальные воды России
00:46
Армия
Военный эксперт Болтенков исключил серьезную опасность британских Sea Spear для ВМФ России
00:45
Происшествия
Бездомная собака накинулась на группу первоклассников в Тверской области
00:44
Политика
Сенатор Пушков назвал желание Венгрии выйти из ЕС отражением настроения народа
00:36
Общество
Спрос на медицинское оборудование для лечения COVID-19 на дому вырос в 27 раз в 2021 году
00:34
Спорт
Фигуристка Усачева пожелала спортсменке Валиевой выдержки на фоне допинг-скандала
00:33
Армия
Пользователи Twitter назвали вторжение подлодки США в российские воды намеренной провокацией
00:32
Общество
Психолог Поляков связал переедание с низкой самооценкой
00:30
Политика
Депутат ГД Никонов: истерика Запада столкнулась с рациональностью Путина
Все новости

Зеленский и Макрон обсудили активизацию переговоров «нормандского формата» по Донбассу

Политика
Зеленский и Макрон обсудили активизацию переговоров «нормандского формата» по Донбассу
president.gov.ua  /  Пресс-служба президента Украины

Киев, 12 февраля. Президенты Украины и Франции Владимир Зеленский и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор по поводу урегулирования ситуации в Донбассе. Соответствующий пост об этом опубликовал в своем Twitter-аккаунте украинский лидер.

Главы государств обсудили текущее положение дел в Донбассе. В ходе переговоров была затронута тема работы контактной группы и возобновление «нормандского формата».

«Говорили о ситуации безопасности и путях активизации мирного процесса в пределах #N4 ("нормандской четверки" — прим. ФАН), ТКГ (Трехсторонней контактной группы). Обменялись мнениями по поводу последних международных переговоров», — написал президент в Twitter.

Зеленский также поблагодарил Макрона за недавний визит в Киев. Глава государства заявил о неоценимом вкладе французского лидера в процесс деэскалации вокруг Украины и выразил надежду на дальнейшее взаимодействие по этому вопросу.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Зеленский и Макрон обсудили активизацию переговоров «нормандского формата» по Донбассу
донбасс нормандский формат контактная группа зеленский макрон ситуация вокруг украины
Комментировать