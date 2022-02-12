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МИД России: дополнительные меры против Deutsche Welle зависят от конструктивности ФРГ

Политика
МИД России: дополнительные меры против Deutsche Welle зависят от конструктивности ФРГ
twitter.com  /  @MID_RF

Москва, 12 февраля. Последующие этапы ответных мер по отношению к немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle могут не потребоваться. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

Как отметили представители ведомства, необходимость ввода дополнительных мер против DW зависит в первую очередь от конструктивности Германии. В МИД РФ добавили, что власти страны должны обеспечить равные права для работы российских журналистов.

«Важный момент заключается в том, что последующие этапы ответных мер не потребуются, если немецкая сторона проявит конструктивный настрой и обеспечит равные права для работы российских журналистов в Германии», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в случае дальнейшего давления против российских СМИ Германию ожидает зеркальный ответ. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва также допускает и решение Берлина пойти по пути стабилизации.

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