МИД России: дополнительные меры против Deutsche Welle зависят от конструктивности ФРГ

Москва, 12 февраля. Последующие этапы ответных мер по отношению к немецкой телерадиокомпании Deutsche Welle могут не потребоваться. Соответствующее заявление сделали в Министерстве иностранных дел России.

Как отметили представители ведомства, необходимость ввода дополнительных мер против DW зависит в первую очередь от конструктивности Германии. В МИД РФ добавили, что власти страны должны обеспечить равные права для работы российских журналистов.

«Важный момент заключается в том, что последующие этапы ответных мер не потребуются, если немецкая сторона проявит конструктивный настрой и обеспечит равные права для работы российских журналистов в Германии», — говорится в сообщении ведомства.

При этом в случае дальнейшего давления против российских СМИ Германию ожидает зеркальный ответ. По словам официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, Москва также допускает и решение Берлина пойти по пути стабилизации.