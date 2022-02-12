Ушаков: тема антироссийских санкций не была приоритетной в беседе Путина и Байдена

Москва, 12 февраля. Разговор президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным прошел без акцентирования внимания на санкциях против Москвы. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Президент США в ходе переговоров упомянул возможность введения жестких антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на Украине. Но все же акцент в долгом разговоре делался на другие темы.

«Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером», — сказал Ушаков.

Владимир Путин рассказал Байдену о подходах российской стороны к решению актуальных международных проблем. Он объяснил, почему назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе их разговора была поднята тема спекуляции Европы и США на тему заявлений о «вторжении» на Украину.