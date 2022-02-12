Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 23:34
23:27
Политика
МИД России: дополнительные меры против Deutsche Welle зависят от конструктивности ФРГ
23:25
Политика
Ушаков: тема антироссийских санкций не была приоритетной в беседе Путина и Байдена
23:24
Происшествия
Турция сообщила о частичном возобновлении судоходства через Босфор
23:21
Политика
Издание «Страна»: Украина закрыла границу с Россией
23:18
Политика
Захарова заявила о кратном увеличении присутствия западных советников на Украине
23:14
Происшествия
Машина перевернулась на крышу в результате ДТП на Пискаревском проспекте
23:14
Общество
Уровень кислорода заболевшего COVID-19 Жириновского пришел в норму
23:13
Политика
Ушаков: Россия рассмотрит предложения Байдена по гарантиям безопасности
23:11
Политика
Захарова: обострение Западом обстановки вокруг Украины дошло до истеричного припадка
23:09
Общество
Врач Комаровский порекомендовал спасаться от головной боли сиропами
Все новости

Ушаков: тема антироссийских санкций не была приоритетной в беседе Путина и Байдена

Политика
Ушаков: тема антироссийских санкций не была приоритетной в беседе Путина и Байдена
ФБА «Экономика сегодня»

Москва, 12 февраля. Разговор президента США Джо Байдена с российским лидером Владимиром Путиным прошел без акцентирования внимания на санкциях против Москвы. Об этом сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Президент США в ходе переговоров упомянул возможность введения жестких антироссийских санкций в случае эскалации ситуации на Украине. Но все же акцент в долгом разговоре делался на другие темы.

«Джозеф Байден ожидаемо в контексте напряженной ситуации вокруг Украины упомянул возможные жесткие антироссийские санкции, но не на этом вопросе делался акцент в ходе достаточно продолжительной беседы с российским лидером», — сказал Ушаков.

Владимир Путин рассказал Байдену о подходах российской стороны к решению актуальных международных проблем. Он объяснил, почему назрела необходимость решать вопросы, от которых реально зависит национальная безопасность России.

Ранее Путин провел телефонный разговор с президентом Франции Эммануэлем Макроном. В ходе их разговора была поднята тема спекуляции Европы и США на тему заявлений о «вторжении» на Украину.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Ушаков: тема антироссийских санкций не была приоритетной в беседе Путина и Байдена
путин переговоры байден
Комментировать