Турция сообщила о частичном возобновлении судоходства через Босфор

Стамбул, 12 февраля. Движение кораблей через пролив Босфор частично восстановлено. Об этом сообщили представители Главного управления береговой охраны Турции.

Движение по Босфору было ограничено из-за поломки одного из судов. Турецкий регулятор уточнил, что корабль был отбуксирован из северной части пролива в южную.

«Движение судов возобновилось в направлении с юга на север после того, как сухогруз Cheng May был успешно отбуксирован», — сообщило ведомство.

Ранее власти Турции сообщали, что проход судов через пролив был ограничен из-за поломки Cheng May, следовавшего под флагом Либерии из порта Пуэрто-Боливар в Зонгулдак. Известно, что на борту корабля находилось порядка 170 тонн угля.