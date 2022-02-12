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Турция сообщила о частичном возобновлении судоходства через Босфор

Происшествия
Турция сообщила о частичном возобновлении судоходства через Босфор
Федеральное агентство новостей

Стамбул, 12 февраля. Движение кораблей через пролив Босфор частично восстановлено. Об этом сообщили представители Главного управления береговой охраны Турции.

Движение по Босфору было ограничено из-за поломки одного из судов. Турецкий регулятор уточнил, что корабль был отбуксирован из северной части пролива в южную.

«Движение судов возобновилось в направлении с юга на север после того, как сухогруз Cheng May был успешно отбуксирован», — сообщило ведомство.

Ранее власти Турции сообщали, что проход судов через пролив был ограничен из-за поломки Cheng May, следовавшего под флагом Либерии из порта Пуэрто-Боливар в Зонгулдак. Известно, что на борту корабля находилось порядка 170 тонн угля.

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