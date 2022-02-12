Издание «Страна»: Украина закрыла границу с Россией

Киев, 12 февраля. Украинские пограничники днем 12 февраля перестали пускать на территорию страны российских граждан. Информацию об этом предоставило издание «Страна».

Однако, как утверждает интернет-газета, предоставляются исключения для людей, готовых предоставить справку о смерти близкого родственника на украинской территории. Эти данные также подтвердил Telegram-канал «Гоптовка-Нехотеевка». По словам участников сообщества, соответствующий приказ пограничникам поступил около 13:00.

Тем временем Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают стягивать силы к линии соприкосновения в Донбассе. По словам главы ДНР Дениса Пушилина, численность военного контингента выросла до 150 тыс.