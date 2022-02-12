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Захарова заявила о кратном увеличении присутствия западных советников на Украине

Политика
Захарова заявила о кратном увеличении присутствия западных советников на Украине
politexpert.net  /  Евгений Зайцев

Москва, 12 февраля. Североатлантический альянс поставил на Украину большое количество оружия. А число присутствующих советников Запада возросло. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Свое заявление Мария Захарова сделала в эфире YouTube-канала «Соловьев Live». По ее словам, количество военной помощи Украине со стороны Запада только растет, что вызывает беспокойства.

«Украина нашпигована натовским оружием, а присутствие западных советников, за последнее время, увеличилось кратно», — отметила официальный представитель МИД России.

Сейчас западные страны распространяют информацию о мнимом «вторжении» на Украину. И все эти сообщения, по словам дипломата Марии Захаровой, приобрели характер истеричного припадка. Зарубежные СМИ пытаются идти ва-банк ради искусственного обострения сложившейся ситуации.

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украина нато захарова оружие
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