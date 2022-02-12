Уровень кислорода заболевшего COVID-19 Жириновского пришел в норму

Москва, 12 февраля. Лидер ЛДПР Владимир Жириновский продолжает дышать через кислородную маску. Однако медикам удалось стабилизировать показатели кислорода в его крови.

Лечением политика занимаются врачи Центральной клинической больницы в Москве. Они советуются с коллегами из других медицинских учреждений по поводу состояния здоровья Жириновского. Сейчас лидер ЛДПР находится под кислородной маской, но его состояние постепенно улучшается, передает газета «Известия».

Жириновского госпитализировали 2 февраля, он получил положительный результат теста на омикрон-штамм коронавируса. Однопартийцы 75-летнего политика до последнего отрицали сведения о его плохом самочувствии, однако эту информацию подтвердили в Минздраве России.

Телеведущий Андрей Малахов ранее заявил, что ему удалось лично связаться с госпитализированным Жириновским. По словам журналиста, лидер ЛДПР следит за всеми новостями и чувствует себя нормально.