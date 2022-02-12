Ушаков: Россия рассмотрит предложения Байдена по гарантиям безопасности

Москва, 12 февраля. Президент Соединенных Штатов Джо Байден высказал своему российскому коллеге Владимиру Путину некоторые соображения. Москва рассмотрит предложения американского лидера, сообщил помощник главы РФ Юрий Ушаков.

Дипломат отметил, что Байден высказал Путину свои соображения по гарантиям безопасности. Однако, по словам Ушакова, они не учитывают главные озабоченности Москвы. Помимо этого, озвученные американским президентом меры во многом схожи с содержанием ответов, переданных России странами НАТО и США, сообщил помощник президента в беседе с журналистами.

«Он (Байден), как сказал, является приверженцем дипломатического пути и в этой связи изложил целый ряд соображений, которые, на его взгляд, учитывают многие из российских озабоченностей и инициатив, изложенных, переданных нами американцам и натовцам», — заявил Ушаков.

Как отметил дипломат, среди ключевых озабоченностей Москвы находятся нерасширение НАТО и неразмещение каких-либо ударных сил на территории Украины. Кремль также заинтересован в возврате Альянса к той конфигурации, которая была на момент подписания основополагающего акта России и НАТО в 1997 году.

При этом во время переговоров Путин и Байден не затрагивали тему обнаружения американской подлодки у Курильских островов. По словам Ушакова, соответствующим вопросом занимается Минобороны России.