Захарова: обострение Западом обстановки вокруг Украины дошло до истеричного припадка

Москва, 12 февраля. Информация по поводу мнимого «вторжения» на Украину приобрела характер истеричного припадка, во время которого многие СМИ идут ва-банк, чтобы искусственно обострить сложившуюся ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат добавила, что вся эта история координируется напрямую из Вашингтона. При этом искусственное нагнетание сложившейся обстановки со стороны западных стран дошло до беспрецедентных масштабов.

«Цель истеричного припадка Запада по поводу якобы "вторжения" России на Украину 16 февраля — провокация», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Недавно депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Россия не заинтересована в обострении ситуации вокруг Украины и не собирается вторгаться в соседнее государство. Парламентарий выразил уверенность, что киевский режим держится только на терпении украинцев.