Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 23:33
23:27
Политика
МИД России: дополнительные меры против Deutsche Welle зависят от конструктивности ФРГ
23:25
Политика
Ушаков: тема антироссийских санкций не была приоритетной в беседе Путина и Байдена
23:24
Происшествия
Турция сообщила о частичном возобновлении судоходства через Босфор
23:21
Политика
Издание «Страна»: Украина закрыла границу с Россией
23:18
Политика
Захарова заявила о кратном увеличении присутствия западных советников на Украине
23:14
Происшествия
Машина перевернулась на крышу в результате ДТП на Пискаревском проспекте
23:14
Общество
Уровень кислорода заболевшего COVID-19 Жириновского пришел в норму
23:13
Политика
Ушаков: Россия рассмотрит предложения Байдена по гарантиям безопасности
23:11
Политика
Захарова: обострение Западом обстановки вокруг Украины дошло до истеричного припадка
23:09
Общество
Врач Комаровский порекомендовал спасаться от головной боли сиропами
Все новости

Захарова: обострение Западом обстановки вокруг Украины дошло до истеричного припадка

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 23:11
Политика
Захарова: обострение Западом обстановки вокруг Украины дошло до истеричного припадка
Telegram  /  Мария Захарова

Москва, 12 февраля. Информация по поводу мнимого «вторжения» на Украину приобрела характер истеричного припадка, во время которого многие СМИ идут ва-банк, чтобы искусственно обострить сложившуюся ситуацию. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Дипломат добавила, что вся эта история координируется напрямую из Вашингтона. При этом искусственное нагнетание сложившейся обстановки со стороны западных стран дошло до беспрецедентных масштабов.

«Цель истеричного припадка Запада по поводу якобы "вторжения" России на Украину 16 февраля — провокация», — сказала Захарова в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

Недавно депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Россия не заинтересована в обострении ситуации вокруг Украины и не собирается вторгаться в соседнее государство. Парламентарий выразил уверенность, что киевский режим держится только на терпении украинцев.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Захарова: обострение Западом обстановки вокруг Украины дошло до истеричного припадка
захарова мид россии ситуация вокруг украины истеричный припадок
Комментировать