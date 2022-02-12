Дипломат Полянский: Украина выйдет из кризиса только при соблюдении Минских соглашений

Москва, 12 февраля. Единственным способом урегулирования кризиса на Украине является исполнение Киевом Минских соглашений. Об этом сообщил в своем Twitter первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

Минские соглашения могут стать эффективными, если все стороны кризиса будут их придерживаться. Данные договоренности поддерживает и международное сообщество, что указывает на их необходимость, уверен Полянский.

«Семь лет назад в этот день были подписаны Минские соглашения. С тех пор Киев последовательно саботирует свои обязательства, прикрываясь западными странами», — напомнил постпред.

Киев больше всего протестует против 11 пункта соглашений. Он гласит, что Украина должна провести прямые переговоры с Донецком и Луганском. Однако Киев многократно пытался изменить последовательность согласовательных шагов, чтобы сорвать сделку.

Недавно официальные власти Киева в очередной раз отказались от исполнения Минских соглашений после встречи президентов Франции и Украины Эммануэля Макрона с Владимиром Зеленским. Этот шаг украинской стороны еще больше накалил развивающийся кризис.