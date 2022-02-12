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«Известия»: обнаруженная вблизи Курил подлодка США собирала разведданные об учениях России

Армия
«Известия»: обнаруженная вблизи Курил подлодка США собирала разведданные об учениях России
wikipedia.org  /  U.S. D.O.D. graphic by Ron Stern / Public Domain

Москва, 12 февраля. Американская субмарина «Вирджиния» пыталась следить за учениями Тихоокеанского флота России, однако была обнаружена до выполнения поставленных задач. Об этом заявил источник в Минобороны РФ.

Инцидент произошел утром 12 февраля в территориальных водах России недалеко от острова Уруп, входящего в Большую Курильскую гряду. При этом источник «Известий» в оборонном ведомстве подчеркнул, что подводная лодка не сразу отреагировала на требование покинуть границы РФ.

Чтобы не допустить дальнейшего продвижения субмарины, российским командованием было принято решение применить в отношении нее спецсредства. Для этого был задействован фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». Также, по словам источника издания, американскому военному атташе будет вручена нота протеста в связи с враждебными маневрами.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора не упоминали этот инцидент. По его словам, главы государств уделили внимание обострению ситуации вокруг Украины.

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