«Известия»: обнаруженная вблизи Курил подлодка США собирала разведданные об учениях России

Москва, 12 февраля. Американская субмарина «Вирджиния» пыталась следить за учениями Тихоокеанского флота России, однако была обнаружена до выполнения поставленных задач. Об этом заявил источник в Минобороны РФ.

Инцидент произошел утром 12 февраля в территориальных водах России недалеко от острова Уруп, входящего в Большую Курильскую гряду. При этом источник «Известий» в оборонном ведомстве подчеркнул, что подводная лодка не сразу отреагировала на требование покинуть границы РФ.

Чтобы не допустить дальнейшего продвижения субмарины, российским командованием было принято решение применить в отношении нее спецсредства. Для этого был задействован фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников». Также, по словам источника издания, американскому военному атташе будет вручена нота протеста в связи с враждебными маневрами.

Помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что лидеры РФ и США Владимир Путин и Джо Байден в ходе телефонного разговора не упоминали этот инцидент. По его словам, главы государств уделили внимание обострению ситуации вокруг Украины.