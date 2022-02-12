«Дикая боль внизу живота»: звезда 90-х Анастасия вспомнила, как оказалась на операционном столе

Москва, 12 февраля. Певица Анастасия признается, что не раз горько жалела о беспечном отношении к своему здоровью. Однажды ей даже пришлось оказаться на грани жизни и смерти.

Артистка поделилась подробностями своей личной жизни в эфире телешоу «Секрет на миллион». По ее словам, у нее были проблемы с деторождением. Она халатно относилась к своему здоровью и не могла найти на него время, пока разъезжала с гастролями по России.

«Дикая боль внизу живота. Когда поняла, что боль резкая, меня повезли оперировать. Это был перитонит. Мне было 40 лет. Я осталась без второго яичника. Отходняк был очень болезненный. Делали уколы почти два раза в день», — рассказала героиня телешоу на НТВ.

Звезда 90-х признается, что не раз горько жалела о своем беспечном поведении. Только спустя годы она поняла, что могла избежать хирургического вмешательства и не лежать на операционном столе, если бы была более бдительна и ответственна к своему организму.