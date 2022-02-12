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«Очень виновата»: звезда 90-х Анастасия призналась, почему дважды вышла замуж за бывшего мужа

Шоу-бизнес
«Очень виновата»: звезда 90-х Анастасия призналась, почему дважды вышла замуж за бывшего мужа
ТАСС  /  Булдаков Олег

Москва, 12 февраля. Певица Анастасия прожила со своим директором Владимиром Зудиным 18 счастливых лет. Однако в один из моментов она бросила надежного супруга ради жгучего певца Юлиана.

Вместе со знаменитым красавцем звезда 90-х Анастасия не прожила и года. В эфире программы «Секрет на миллион» на НТВ женщина рассказала ведущей Лере Кудрявцевой, почему этот брак не сложился и каких сил ей стоило прощение бывшего мужа.

Ради Юлиана певица Анастасия разорвала многолетние отношения с мужем и директором Владимиром Зудиным. Однако брак с Юлианом затрещал по швам раньше, чем через год. Молодожены развелись, а любвеобильная исполнительница решила вернуться к Зудину. Терпеливый и мудрый супруг принял ее сразу, ведь их союз был крепким целых 18 лет.

«Очень виновата»: звезда 90-х Анастасия призналась, почему дважды вышла замуж за бывшего мужа
ТАСС / Христофоров Валерий

«С ним невозможно поссориться. Прости меня, Володя, я очень виновата перед тобой», — горько сетует народная любимица.

На выходки любимой Владимир за 18 лет привык не обращать внимания. По его словам, как только появляется маленький намек на накал страстей, он тихонько уходит в гараж. Однако ссор порой избежать не удается. Конфликты случаются в основном на бытовой почве.

«Спать с Володей невозможно, трактор "Белорусь" отдыхает. Мне проще общаться с ним на моей территории», — признается Анастасия.

Последние восемь лет супруги живут в пристройке дома вместе с шестью собаками. Само здание сгорело в пожаре.

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отношения анастасия юлиан секрет на миллион
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