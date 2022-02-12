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Глава ДНР Пушилин: взрыв под Донецком может указывать на провокацию со стороны Украины

Политика
Глава ДНР Пушилин: взрыв под Донецком может указывать на провокацию со стороны Украины
Невские Новости  /  Виктор Сухоруков

Донецк, 12 февраля. Взрыв недалеко от Донецка может говорить о съемках провокационного ролика со стороны Украины. Об этом заявил глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин.

По словам главы самопровозглашенной республики, взрыв был слышен в нескольких районах столицы ДНР. Оперативные службы установили, что хлопок произошел с украинской стороны линии разграничения.

«Взрыв произошел на территории, подконтрольной Украине, где-то в полутора километрах от линии соприкосновения, вблизи населенного пункта Опытное. Что взорвалось — непонятно. Видимость плохая, туман мешал нашим военнослужащим выяснить, что там происходило на самом деле», — рассказал Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, наблюдатели Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Донецке уже собрали вещи и ждут распоряжения покинуть республику. В таком случае это будет явным сигналом о наступлении Украины.

Также глава ДНР сообщил, что Украина стянула большое количество военнослужащих к линии разграничения. С его слов, разведка зафиксировала в зоне конфликта около 150 тысяч солдат ВСУ.

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