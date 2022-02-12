Путин напомнил Байдену о важных вехах истории России и США

Москва, 12 февраля. Президент России Владимир Путин в беседе с американским лидером Джо Байденом напомнил об изменении риторики взаимоотношений СССР и России с США в разные временные периоды. Об этом рассказал помощник главы государства Юрий Ушаков.

Во времена холодной войны, по словам Путина, Советский Союз и Соединенные Штаты были противниками. Однако позже, при распаде СССР, градус напряженности значительно спал, но при этом НАТО начала активно расширяться и приближаться к российским границам, показав свой неконструктивный подход в отношениях с Москвой.

«Владимир Владимирович прошелся и по истории взаимоотношений между США, НАТО и Россией — что в итоге привело к нынешней кризисной ситуации. Президент России, в частности, отметил, что в годы холодной войны Советский Союз и США были, конечно, стопроцентно противниками», — сказал Ушаков журналистам по итогам переговоров двух лидеров.

Российский лидер также заявил Байдену об опасности дальнейшей милитаризации Украины. По его словам, накачка Киева вооружением приводит к обострению ситуации в Донбассе.