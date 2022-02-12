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«Жаба задушила»: певица Анастасия рассказала, как вдрызг разругалась с Пугачевой в начале карьеры

Шоу-бизнес
«Жаба задушила»: певица Анастасия рассказала, как вдрызг разругалась с Пугачевой в начале карьеры
Prt Scr youtube.com  /  НТВ

Москва, 12 февраля. Пути певицы Анастасии и Аллы Пугачевой разошлись окончательно, когда первая не согласилась продать Примадонне песню.  Причина конфликта открылась в эфире шоу «Секрет на миллион».

Копна рыжих волос не один десяток лет заставляет певицу Анастасию носить звание конкурентки Аллы Пугачевой. Впервые в разговоре с Лерой Кудрявцевой артистка призналась, почему вдрызг разругалась с Примадонной в начале карьеры.

Анастасия признается, что в начале творческого пути Пугачева сама пригласила ее на личную встречу. Первое общение женщин в итоге стало судьбоносным. По словам певицы, она не боялась перед встречей со знаменитостью. Однако во время номера Пугачева остановила песню.

— Ну здесь все понятно, Анастасия, вы свободны, — сказала Пугачева.
— В смысле? — возмутилась юная преемница.
— В коромысле», — строптиво и в своем стиле проговорила народная артистка.

«Жаба задушила»: певица Анастасия рассказала, как вдрызг разругалась с Пугачевой в начале карьеры
Кадр из клипа «Алла Пугачева - Не отрекаются любя» /

Анастасия вспоминает, что певица не раз говорила с ней по душам. Однако предметом обсуждения становилась не только личная жизнь, но и музыка.

«Обсуждали интонации исполнения песен. Признаюсь позаимствовала интонации исполнения песен», — романтично проговорила героиня телешоу.

Пугачева не видела в певице Анастасии продолжательницу ее музыкального наследия. Пути «огненных» народных любимиц разошлись окончательно, когда героиня «Секрет на миллион» не продала Примадонне песню.

«Сомневаюсь теперь правильно ли я сделала. Алла Борисовна попросила песню. Жаба меня задушила в этот момент. Ну мы же не друзья, как я могу подарить», — проговорила исполнительница.

Сейчас Анастасия не держит на жену пародиста Максима Галкина зла. В Пугачевой Анастасия видит широкого и благодушного человека.

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Все новости / Шоу-бизнес / «Жаба задушила»: певица Анастасия рассказала, как вдрызг разругалась с Пугачевой в начале карьеры
нтв пугачева анастасия секрет на миллион
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