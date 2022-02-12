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Ушаков: Путин и Байден не стали обсуждать факт обнаружения подлодки США у Курил

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 22:23
Политика
Ушаков: Путин и Байден не стали обсуждать факт обнаружения подлодки США у Курил
kremlin.ru  /  пресс-служба президента РФ

Москва, 12 февраля. Президент РФ Владимир Путин провел телефонный разговор со своим американским коллегой Джо Байденом. В ходе него главы государств не затронули тему обнаружения подлодки США у Курильских островов, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Кремль в курсе происходящего, отметил представитель Кремля. Однако соответствующий вопрос решается при участии Минобороны. Ведомство уже предпринимает соответствующие меры.

«Эта тема в разговоре президентов не затрагивалась... Нам об этом известно, по линии министерства обороны предпринимаются соответствующие демарши», — сообщил Ушаков.

Ранее стало известно, что американская подлодка класса «Вирджиния» зашла в российские воды у острова Уруп Курильской гряды во время маневров Тихоокеанского флота. Минобороны РФ расценили подобные действия экипажа как грубую провокацию, отметив, что они создали угрозу национальной безопасности России.

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