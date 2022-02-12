Ушаков: Байден заинтересовался словами Путина об опасности милитаризации Украины

Москва, 12 февраля. Президент Владимир Путин затронул в телефонном разговоре с американским коллегой Джо Байденом недопустимость дальнейшей милитаризации Украины со стороны западных стран. Об этом журналистам заявил помощник главы российского государства Юрий Ушаков.

Политик отметил, что Вашингтон сам продолжает обострять ситуацию вокруг Украины, накачивая Киев вооружением. При этом ангажированные СМИ раздувают истерию вокруг мнимого вторжения на территорию Украины.

«Называют даже даты вторжения, а параллельно вместе с союзниками накачивают военные мускулы Украины, выделяются существенные финансовые ресурсы на модернизацию украинской армии, увеличивается количество направляемых военных инструкторов», — сказал Ушаков по итогам переговоров двух лидеров.

Ранее глава ДНР Денис Пушилин сообщил о сосредоточении украинских войск на линии разграничения в Донбассе. По его словам, численность военного контингента достигла 150 тыс.