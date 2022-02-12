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«Любовь есть всегда»: вдова Андрея Панина прервала молчание после смерти любимого мужа

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 22:09
Шоу-бизнес
«Любовь есть всегда»: вдова Андрея Панина прервала молчание после смерти любимого мужа
Global Look Press  /  Genrietta Peryan / Lev Sherstennikov/Russian Look

Москва, 12 февраля. Актриса Наталья Рогожкина продолжает скорбеть по звезде сериала «Бригада» и супругу Андрею Панину, который ушел из жизни в возрасте 50 лет.

Вдова покойного Панина, 47-летняя Рогожкина, прервала молчание после смерти любимого мужа. Актрисе и звезде сериала «Бывшие» не первый год приписывают романы с известными мужчинами, но только журналистам программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ знаменитость впервые прокомментировала свой семейный статус.

Например, женщину подозревали в романтической связи с артистом Алексеем Гуськовым. Однако Рогожкина честно признается, что всю любовь по-прежнему дарит сыновьям: 20-летнему Александру и 13-летнему Петру.

«Любовь в моей жизни есть всегда!» — кокетливо улыбается рыжеволосая артистка.

«Любовь есть всегда»: вдова Андрея Панина прервала молчание после смерти любимого мужа
Global Look Press / Genrietta Peryan / Lev Sherstennikov/Russian Look

На светское мероприятие 47-летняя Наталья Рогожкина вышла с двумя красавцами-наследниками. Приглашенные гости отмечали, что младший наследник как две капли воды похож на звезду «Бригады» — ямочка на подбородке, улыбка, взгляд — каждая черта лица напоминает об Андрее Панине.

После смерти мужа талантливая артистка замкнулась в себе. Все наследство звездного супруга досталось ей. Народный любимец Андрей Панин ушел на пике карьеры, ему было 50 лет. Его нашли мертвым в собственной квартире. Не только поклонники, но и близкие родственники сомневаются, что жизнь Панина оборвалась из-за несчастного случая. Родители, отказываются верить что их родной сын получил травмы несовместимые с жизнью и несколько дней истекал кровью.

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нтв панин Рогожкина Ты не поверишь
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