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Пушилин: около 150 тыс. военнослужащих Украины стянуты к линии соприкосновения в Донбассе

Политика
Пушилин: около 150 тыс. военнослужащих Украины стянуты к линии соприкосновения в Донбассе
ФБА «Экономика сегодня»  /  Prt Scr

Донецк, 12 февраля. Вооруженные силы Украины (ВСУ) продолжают обострение ситуации в Донбассе, стягивая свои силы к линии разграничения. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире YouTube-канала «Соловьев Live».

По его словам, в непосредственной близости от границы с территорией, подконтрольной украинской армии, и позициями ДНР, скопилось примерно 150 тыс. солдат ВСУ. Также регулярно поступает информация об обстрелах с их стороны.

«Идет в плане обострения в ежедневном формате (ситуация). Мы не видим, чтобы снижались поставки по вооружению... Что касается численности личного состава, то он увеличился с последнего нашего общения, то есть сейчас наша разведка фиксирует порядка 150 уже тысяч личного состава (ВСУ)», — сказал Пушилин.

При этом ранее поступала информация, что в Донбассе произошел местный взрыв. Глава ДНР отметил, что ситуация под контролем, а инцидент произошел на позиции украинских военнослужащих.

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