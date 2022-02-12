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Белый дом не стал комментировать инцидент с американской подлодкой в российских водах

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 21:39
Политика
Белый дом не стал комментировать инцидент с американской подлодкой в российских водах
pixabay.com

Вашингтон, 12 февраля. Белый дом отказался раскрывать информацию, обсудили ли президенты России и США Владимир Путин и Джо Байден ситуацию с нарушением российских границ американской подводной лодкой у Курильских островов.

Инцидент произошел утром примерно в 10:40 по московскому времени. Группа российских кораблей проводила учения у острова Уруп, когда неожиданно на радарах показался объект, идентифицированный как субмарина Военно-морских сил (ВМС) США «Вирджиния».

«Вы находитесь в территориальных водах России. Всплыть немедленно!» — было передано экипажу подлодки на русском и английском языках, однако требование было проигнорировано.

Нарушение территориальных границ уже решительно осудили в Минобороны РФ. По словам представителя оборонного ведомства, провокационные действия американской стороны создали угрозу национальной безопасности России.

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