Нефть и деньги: сколько сирийские курды заплатили за американскую защиту

Сирийским курдам пришлось потратить немалые деньги для того, чтобы добиться поддержки Вашингтона, о чем есть информация в документах американского Минюста.

Кому и сколько заплатили противники официального Дамаска, а также кто стал возможным посредником в торговле сирийской нефтью — разбиралась Международная редакция Федерального агентства новостей.

Появившиеся в самый разгар гражданской войны курдские незаконные вооруженные группировки сумели найти поддержку в Соединенных Штатах. Этому способствовали лоббисты, которые были наняты автономной администрацией северной и восточной Сирии (Рожавой) для установления контактов с американским истеблишментом.

Имена тех, кто стоит за продвижением интересов «Сирийских демократических сил», стали известны благодаря базе американского Минюста, которая содержит соответствующие сведения. Они предоставляются согласно закону о регистрации иностранных агентов FARA. Этот американский нормативно-правовой акт требует от лоббистов раскрывать информацию о своей деятельности в интересах третьих лиц.

Данная публикация стала седьмой в цикле аналогичных материалов. Ранее рассказывалось о том, кто стоит за давлением на Иран, дискредитацией ливанской «Хезболлы», интригах Турции, американском лобби Эр-Рияда, тайных играх Катара, а также о том, как секс и деньги помогли Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) усилить свое влияние в Вашингтоне.

Кто такие СДС

«Сирийские демократические силы» сформировались в самый разгар гражданской войны, начавшейся в Сирии сразу после арабской весны 2011 года. Основной костяк состоял из курдов. Помимо них в группу вошли арабы, ассирийцы, туркмены, армяне и черкесы.

Федеральное агентство новостей /

Организация изначально приобрела известность благодаря борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ1, запрещено в РФ) в городе Кобани и других районах. Это противостояние происходило при поддержке Соединенных Штатов Америки (США).

Теперь СДС контролируют часть территории на северо-востоке Сирийской Арабской республики (САР). Это происходит при сотрудничестве курдов с Вашингтоном, о чем будет рассказываться ниже.

Оружие и политика сирийских курдов

«Сирийские демократические силы» объявили о своем создании 11 октября 2015 года. Ранее разрозненные восемь групп подписали учредительный документ.

Таким образом произошло объединение «Отрядов народной самообороны» (YPG), «Отрядов защиты женщин» (YPJ), ополчения «Силы ас-Санадидов», ассирийской организации «Сирийский военный совет» (MFS), поначалу джихадистской «Бригады революционеров Ракки», оперативного центра «Вулкан Евфрат», вооруженной коалиции «Армия революционеров», а также бригадных групп «Аль-Джазира».

شبكة #شام الإخبارية|| فصائل من مختلف المكونات تندمج تحت اسم" قوات سوريا الديمقراطية"

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أهم وأخر... http://t.co/6bLCWg0PNZ — شبكة شام الإخبارية (@shaamnews) October 12, 2015

Созданный альянс называет себя объединенной национальной военной силой для всех сирийцев, в которую входят арабы, курды, ассирийцы и все «остальные национальные компоненты». Военный блок новой организации взял на себя функции силового обеспечения.

А 10 декабря 2015 года после двухдневной конференции был создан «Сирийский демократический совет» (SDC), который стал политическим крылом СДС. Их миссия заявлена как реализация «плюралистической, демократической и децентрализованной системы для всей Сирии».

Поддержка американцев

Соединенные Штаты были заинтересованы в противостоянии курдов с официальным Дамаском. Летом 2013 года появилась новость о решении администрации действующего в тот период президента США Барака Обамы предоставить оружие избранной группе вооруженных группировок.

Как тогда заявлялось, это было сделано для противостояния силам «Исламского государства»1. Утверждалось, что СДС играли ключевую роль в войне против террористов в Ираке и Сирии.

Однако эпоха правления Барака Обамы закончилась с приходом республиканца Дональда Трампа, который победил на выборах в 2017 году и стал 45-м президентом США.

При новом хозяине Белого дома поддержка курдов со стороны американцев начала ослабевать. А в июле 2017 года появилась новость о решении администрации Трампа остановить «секретную программу ЦРУ по оснащению и обучению определенных групп повстанцев», сражающихся с правительством президента Сирии Башара Асада.

«Решение США является частью усилий администрации по улучшению отношений с Россией, которой вместе с поддерживаемыми Ираном группами в значительной степени удалось сохранить правительство Асада в шестилетней гражданской войне», — пояснил один из американских чиновников агентству Reuters.

Стоит отметить, что поддержка Соединенными Штатами Рожавы стала поводом для недовольства Анкары, которая считает террористами вооруженные группировки YPG, связывая их с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Турки использовали возможности своих лоббистов для того, чтобы поссорить СДС с Белым домом. Судя по всему, тогда им удалось решить эту задачу. В декабре 2019 года Вашингтон объявил о выводе своих войск с территории северной Сирии. Это было связано с операцией «Оливковая ветвь», которую начала проводить Анкара в САР.

«Трамп разговаривал с Эрдоганом по телефону. Турция намерена провести давно запланированную операцию на севере Сирии. Американские силы не желают ее поддерживать, отказываются от своего участия и не будут присутствовать в той области, где одержана победа над ИГ», — говорилось в заявлении Белого дома.

Этот шаг возмутил курдов, которые понимали, что Анкара планирует установить контроль над сирийским городом Африн, где подавляющее число жителей были курдской национальности. Руководство СДС мечтало о собственной автономии и надеялось, что международное признание станет наградой за помощь в борьбе с террористами.

Курдские лоббисты

Решение Трампа остановить секретную программу ЦРУ стало первым тревожным звоночком для курдов. «Сирийские демократические силы» задумались о политическом паломничестве в Вашингтон и в начале 2018 года открыли свое первое представительство в столице США.

Trump ends CIA arms support for anti-Assad Syria rebels: U.S. officials https://t.co/7yhKKSr89j pic.twitter.com/NdIUyBYpHb — Reuters (@Reuters) July 19, 2017

В базе Минюста США содержится документ, в котором говорится об открытии «Американской миссии Сирийского демократического совета». Ее возглавил гражданин США Ахед аль-Хенди.

В Соединенных Штатах его называют бывшим сирийским политзаключенным, потому что он подвергся аресту на 40 дней за членство в группировке диссидентов «Сирийская молодежь за справедливость». Время от времени оппозиционер публикуется в Foreign Policy и на других медийных ресурсах, в числе которых «Голос Америки»3 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

I Saw the Birth, and Bloody Death, of the Dream of Syrian Democracy https://t.co/M0qV7mjw5v — Mutlu Civiroglu (@mutludc) November 13, 2019

Помимо Аль-Хенди, в состав представительства Рожавы вошел еще один американец Бассам Саид Исхак, а также два гражданина Сирии: Нобахар Мустфафа и Синам Мухаммад, которые, судя по документам, живут вместе с Ахедом аль-Хенди. Эта «курдская четверка» и стала ключевым поводырем для СДС в дебрях американского политического истеблишмента.

«Миссия в Соединенных Штатах в первую очередь сосредоточится на просвещении американского народа о демократическом процессе в Сирии», — говорится в регистрационных документах лоббистов.

Среди обозначенных целей упомянуто продвижение законов, «укрепляющих демократию в САР». Финансирование деятельности обеспечивается курдской общиной в США посредством отдельных взносов.

Уточняется, что лоббистская группа получила 60 000 долларов в период с октября по декабрь 2017 года. Кроме того, с января по июль 2018 года стоимость услуг лоббистов была оценена в 8–10 тысяч долларов в месяц. Эти деньги пошли на оплату работы различных сирийских и курдских сторонников в Соединенных Штатах.

В регистрационных документах американская миссия СДС заявила о конкретных задачах.

«Президентский комитет Сирийского демократического совета поручил всем упомянутым лицам служить связующим звеном между правительством США и Сирийским демократическим советом с целью информирования американских политиков о демократической борьбе в Сирии и работе СДС о внедрении в Сирии системы децентрализованного светского федерализма», — говорится в документе американского Минюста.

Лоббисты сфокусировались на четырех основных направлениях. «Курдская четверка» занималась работой по оснащению «Армии демократического союза Северной Сирии» (DFNS), оказанию давления на Турцию с целью прекращения «турецкой оккупации». Третьей и четвертой задачами были заявлены соответственно допуск СДС к управлению международным аэропортом на северо-востоке САР и увеличение гуманитарной помощи.

Связи с американскими властями

Офис поддерживал связь с правительственными учреждениями в США. В первую очередь речь идет о министерстве обороны. Кроме того, лоббисты встречались с несколькими членами важнейших комитетов в Сенате и Палате представителей США.

Курдам удалось установить контакты с целым рядом парламентариев. Одним из важнейших стал республиканец Марко Рубио. На их встречах обсуждалась ситуация в городе Африн после военной операции турок. Этот политик являлся важным членом нескольких комитетов и стал локомотивом курдских интересов в рамках системы политического давления в США.

Та же самая тема затрагивалась на встрече с представителями конгрессменов, в числе которых упоминаются республиканцы Боб Коркер, Пол Кук, Брайан Маст, Брайан Фитцпарк, Дэвид Пердью, Рон ДеСантис и многие другие.

Боб Коркер был важен лоббистам, поскольку занимал должность председателя Комитета по международным отношениям. Кроме того, он входит в Бюджетный комитет, через который курды пытались получить финансирование своих проектов. Остальные упомянутые парламентарии входят в комитет, занимающийся надзором за экономической и военной помощью США другим государствам.

Самым насыщенным был февраль 2018 года. В следующем месяце количество встреч уменьшилось. Впрочем, в марте курды установили контакт с представителем Государственного департамента США Терри Вольфом, который представлял антитеррористический департамент. Сейчас он возглавляет региональный центр Министерства обороны Соединенных Штатов NESA, в числе целей которого — укрепление сотрудничества в области безопасности между США и странами Ближнего Востока и Южной Азии.

Еще одна важная встреча была с послом по особым поручениям по вопросам свободы вероисповедания Сэмюэлом Браунбеком. Позднее тот пригласил одного из представителей американского офиса СДС Синама Мухаммада поучаствовать в круглом столе, организованном в рамках мероприятий Госдепа. На конференции обсуждалась ситуация в Африне после турецкого вторжения.

Государственный департамент США продолжил консультации с курдами в последующие месяцы. В рамках встреч затрагивался целый комплекс вопросов, заявленных в регистрационных документах, имеющихся в базе американского Минюста. В их числе — положение христиан, модель государственного устройства Сирии и т. п.

Исследовательские центры

Встречи с парламентариями и представителями Госдепа имеют большое значение, но механизм лоббизма в Соединенных Штатах не работает без общественной поддержки, которую могут обеспечить исследовательские и правозащитные центры.

Mr. Magoo In Turkey - Great piece by @Doranimated. To my mind, he understates Erdogan’s support for Islamists, but it’s a first-rate explanation of roots of Turkey’s distrust of US, and why that’s a big problem... https://t.co/WOQlyK58BJ via @hooverinst — Andy McCarthy (@AndrewCMcCarthy) September 3, 2020

Документы FARA показывают, что американский офис СДС участвовал в многочисленных вечерах, встречах и семинарах, организованных политологическими структурами. В числе крупных упоминаются Вашингтонский институт ближневосточной политики, Хадонский институт (этот консервативный аналитический центр также базируется в американской столице) и Центр американского прогресса.

Благодаря таким мероприятиям курдам удалось пролоббировать собственную повестку в контексте вашингтонского видения ближневосточной политики. Американский офис СДС активно использует женскую проблематику и свободу вероисповедания. Говоря о нарушениях прав человека, курды рассказывают о турецкой экспансии в Африне.

Трамповский разрыв

Период с августа 2018-го по февраль 2019 года для курдских лоббистов был весьма напряженным. Информационная повестка крутилась вокруг решения Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

В тот момент президент США отправил о отставку министра обороны Джима Мэттиса из-за разногласий в видении ближневосточной повестки. В документах американского офиса СДС из базы FARA, относящихся к этому периоду, сообщается о целом ряде встреч с официальными лицами США.

Курды провели переговоры с Венди Паркер, которая была помощником члена Палаты представителя Ненси Пелоси. Кроме того, состоялись две встречи с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом, входящим в комитет по ассигнованиям и бюджету. Они обсуждали «вывод войск США из Сирии, предложения о создании безопасной зоны на турецко-сирийской границе, гуманитарной помощи и американо-сирийских отношениях».

Тогда же американский офис курдов переговорил еще с двумя сенаторами: демократом Томом Удаллом и республиканцем Роном Джонсоном. Поводом для встреч стало обеспечение финансовой поддержки для строительства аэропорта, которым решили заняться курды.

Одновременно с этим представители СДС инициировали ряд публикаций в Wall Street Journal, Newsweek, The Independent, VICE, The Defence Post, Algemeiner, The Compass, National Catholik Reporter, The Region и т. д.

Вашингтонское представительство СДС активно педалировало тему будущего сирийских христиан, в связи с чем был проведен симпозиум в Хадсонском институте. Однако все инициативы оказались тщетными, поскольку Белый дом вывел большую часть войск из Сирии.

Тем не менее в этот период были установлены контакты с важнейшими американскими исследовательскими центрами, а также с журналистами, в числе которых была корреспондент Foreign Policy Лара Селигман, написавшая о роли СДС в борьбе с «Исламским государством».

Эта лоббистская деятельность обошлась курдам в сумму от 250–300 тысяч долларов. Такие сведения содержатся в документах FARA.

Начало эпохи Байдена

В 2020 году активность лоббистов «Сирийских демократических сил» несколько снизилась. В этот период состоялся ряд мероприятий с их участием, о чем свидетельствуют документы FARA. Они встречались с советником сенатора Жанны Шахин, заместителем помощника госсекретаря США Джоэлем Рейберном, представителем американского минобороны Крисом Майером.

Кроме того, курды принимали участие в ряде публичных дискуссий на тему прав женщин, автономного управления Северной и Восточной Сирии, развивали турецкую повестку. Однако эти инициативы мало повлияли на положение СДС.

Потерянные при Трампе позиции Рожавы получили новый стимул для развития после его проигрыша на выборах: 20 января 2021 года Белый дом возглавил демократ Джо Байден, который при Обаме был вице-президентом. В 2021 году американский офис СДС усилил свою деятельность. С 18 февраля по 13 июля они реализовали 27 инициатив.

Joe Biden’s ‘America is Back’ Policy Should Start with Syria



Recep Tayyip Erdogan supports violence against women in Turkey, women in Syria, Kurds in Afrin, and elsewhere. Will the United States shore up its principles, and match words with action?https://t.co/I0kXaaF4bN pic.twitter.com/waBWNzaKVf — Syrian Democratic Council SDC (@SDCPress) March 30, 2021

Лоббисты установили контакт с сотрудником оборонного департамента Госдепа США Даной Строул, помощником члена Палаты представителей США Дона Бейера, сотрудником ближневосточного департамента Государственного департамента США Омаром Альмашхадани, директором по Ираку и Сирии Совета нацбезопасности США Зехрой Белл. Кроме того, вашингтонский офис СДС поддерживал связи с близкими сенаторами.

Ключевой темой для дискуссий стала политика Байдена в САР, роль курдских женщин в Северной и Восточной Сирии и турецкая агрессия в регионе. В первой половине 2021 года лоббисты спродуцировали пять публикаций на медийных площадках. У них вышли два интервью и несколько статьей в The National Interest, Al-Monitor English и др.

Параллельный контракт

Какого-то громкого прорыва в медийном пространстве по курдскому вопросу не произошло. Может быть, именно поэтому весной 2021 года курды подписали еще одно соглашение. Датированные концом апреля регистрационные документы базы FARA свидетельствуют о контракте, который заключили YPG совместно с СДС.

Новым партнером курдов стал Джеймс Дорнан III, взявший на себя роль стратегического консультанта по связям с правительством США, средствами массовой информации и другими институтами. Он обязался обеспечить встречи с официальными лицами, неправительственными организациями и т. п.

За свою работу Дорнан получал 7000 долларов ежемесячно. Кроме того, заказчик должен был покрывать сопутствующие расходы, которые потребуются для реализации лоббистской деятельности. Следующий контракт был заключен в сентябре 2021 года, и месячное вознаграждение лоббиста снизилось до 5000 долларов.

Эффективность работы этого представителя курдов пока оценить сложно. В базе FARA содержатся сведения об информационном материале, который распространил Джеймс Дорнан. В своей публикации он описывает биографию официального представителя YPG Нури Махмуда.

Кроме того, известно, что Дорнан отправил несколько писем по электронной почте с запросом на встречу. В числе адресатов упоминается Джастин Мелвин, который является начальником штаба республиканца Дэвида Кустофа, представляющего штат Теннесси в Палате представителей.

Дорнан также написал письмо Мэтту Миллеру — сотруднику аппарата республиканца Бена Клайна из Палаты представителей. Еще одним контактом стал Джонатан Дей, который возглавляет аппарат конгрессмена-республиканца Джо Вильсона.

В числе других адресатов писем лоббиста YPG упоминаются Молли Ларио, работающий в комитете Сената США по международным отношениям, а также его коллега Колин Брукс и ряд других представителей политического истеблишмента Соединенных Штатов: Келси Хаберли, Люк Холланд, Стефани Пендарвис.

Грязные деньги

Публичная деятельность является лишь малой частью реальной политики. Вашингтонский офис СДС стал ключевым узлом в контактах этой организации с политическим истеблишментом Соединенных Штатов, которые были успешно монетизированы.

Осенью 2017 года «Сирийские демократические силы» взяли под свой контроль нефтяные поля в провинции Дейр эз-Зор. Там находится большинство месторождений САР. А в июле 2020 года курды заключили соглашение с американской компанией Delta Crescent Energy, зарегистрированной в штате Делавэр. Контракт предусматривал условия по добыче и продаже незаконно добытой нефти.

Федеральное агентство новостей /

В тот момент сделка вызвала много вопросов. Сама компания была больше похожа на фирму-однодневку, чем на оператора крупного проекта. Предприятие даже не удосужилось создать себе не только профессиональный сайт, но хотя бы интернет-визитку, ограничившись покупкой домена, на котором спустя два года была единственная страничка с обещанием скорого запуска интернет-ресурса. Трассировка показывает, что владельцы сайта разместили его на сервере провайдера из Нидерландов.

Однако по сведениям издания Al-Monitor, контракт был заключен при поддержке Белого дома. Об этом сообщил Синам Мухаммад из числа тех самых курдских лоббистов, которые лоббируют СДС. Информацию о контракте подтвердили и представители нефтяной компании.

«Нам было разрешено заниматься всеми аспектами развития энергетики, транспортировки, маркетинга, переработки и разведки, чтобы реконструировать инфраструктуру в регионе и помогать его жителям выводить свою продукцию на международный рынок», — заявил бывший датский посол США Джеймс Кейн.

Дипломат является одним из соучредителей Delta Crescent Energy. Двумя другими партнерами Кейна стали бывший офицер Delta Force Джеймс Риз и Джон Дорьер, который в начале 2000-х годов основал британскую нефтяную компанию Gulfsands Petroleum и позднее много лет работал на Ближнем Востоке. Вся троица связана с Республиканской партией и имела контакты с чиновниками из администрации президента США.

Former Army Delta Force officer, US ambassador sign secretive contract to develop Syrian oil fields - CNN https://t.co/Gh8PThaysx Former Army Delta Force officer, US ambassador sign secretive contract to develop Syrian oil fields CNN pic.twitter.com/XDyUkIcm1p — iDEFY (@imax111) August 6, 2020

А за некоторое время до этого контракта у курдских лоббистов состоялся ряд встреч с американскими политиками: 12 марта 2020 года они провели переговоры с Колином Бруксом, Молли Лацио, Ханной Тобам, Кейтом Сэдлером и Скоттом Ричардсоном, которые работают в комитете Сената США по международным отношениям.

В числе заявленных поводов для обсуждения были санкции против сирийских властей, присутствие войск США в САР, политика Турции и региональные вопросы, тематика которых не уточняется.

Уже на следующий день американский офис СДС встретился с заместителем помощника госсекретаря США Джоэлом Рейберном для переговоров на тему американо-сирийской политики и автономной администрации Северной и Восточной Сирии. О том же они говорили на повторной встрече с чиновником, которая состоялась 10 июня.

Судя по всему, во время этих бесед обговаривались вопросы функционирования компании из штата Делавэр. В 2018 году бывший дипломат, а теперь нефтяник Джеймс Кейн в интервью газете Washington Post заявил о необходимости Соединенных Штатов остаться в северо-восточной части Сирии, чтобы предотвратить возрождение «Исламского государства».

В свою очередь, соучредитель Delta Crescent Energy, бывший спецназовец Джеймс Риз призывал спасти курдов от турецкого вторжения и не допустить возвращения месторождений под контроль официального Дамаска.

Some thinks the oil deal of an American company with SDF is a secretive deal that is just revealed. However this 2019 article by @TomRtweets outlines everything clearly ’The art of a deal to save the Kurds, placate Erdoğan, and serve America's interest’ https://t.co/9PYSvKqVO3 — Mutlu Civiroglu (@mutludc) August 6, 2020

Все эти темы упоминаются в документах, имеющихся в базе FARA. Цитирование основного лоббистского брифа американского офиса СДС говорит об их прямых либо косвенных связях с нефтяниками из США.

В период с января 2018-го по январь 2022 года курды потратили 504–612 тысяч долларов. В обмен на это СДС получили военную поддержку американцев и возможность торговать сирийской нефтью.

Американский офис СДС, состоявший изначально из четырех человек, а к 2020 году сокративший свой штат до трех сотрудников, сумел выдержать противостояние с Анкарой. Кроме того, курдам удалось сохранить американское военное присутствие на территории северо-востока САР, против чего выступала и Россия. И это говорит о достаточно высокой эффективности лоббистского аппарата «Сирийских демократических сил» на территории Соединенных Штатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

3 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.