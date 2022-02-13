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Нефть и деньги: сколько сирийские курды заплатили за американскую защиту

Весь мир
Нефть и деньги: сколько сирийские курды заплатили за американскую защиту
Федеральное агентство новостей  /  Global Look Press/Carol Guzy/ZUMAPRESS.com/Aboud Hamam/dpa/Fabrice Cateloy/MondImage/ flickr.com/Republic of Korea/Gage Skidmore/CC BY-SA 2.0

Сирийским курдам пришлось потратить немалые деньги для того, чтобы добиться поддержки Вашингтона, о чем есть информация в документах американского Минюста.

Кому и сколько заплатили противники официального Дамаска, а также кто стал возможным посредником в торговле сирийской нефтью — разбиралась Международная редакция Федерального агентства новостей.

Появившиеся в самый разгар гражданской войны курдские незаконные вооруженные группировки сумели найти поддержку в Соединенных Штатах. Этому способствовали лоббисты, которые были наняты автономной администрацией северной и восточной Сирии (Рожавой) для установления контактов с американским истеблишментом.

Имена тех, кто стоит за продвижением интересов «Сирийских демократических сил», стали известны благодаря базе американского Минюста, которая содержит соответствующие сведения. Они предоставляются согласно закону о регистрации иностранных агентов FARA. Этот американский нормативно-правовой акт требует от лоббистов раскрывать информацию о своей деятельности в интересах третьих лиц.

Данная публикация стала седьмой в цикле аналогичных материалов. Ранее рассказывалось о том, кто стоит за давлением на Иран, дискредитацией ливанской «Хезболлы», интригах Турции, американском лобби Эр-Рияда, тайных играх Катара, а также о том, как секс и деньги помогли Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ) усилить свое влияние в Вашингтоне.

Кто такие СДС

«Сирийские демократические силы» сформировались в самый разгар гражданской войны, начавшейся в Сирии сразу после арабской весны 2011 года. Основной костяк состоял из курдов. Помимо них в группу вошли арабы, ассирийцы, туркмены, армяне и черкесы.

Нефть и деньги: сколько заплатили сирийские курды за американскую «крышу»
Федеральное агентство новостей /

Организация изначально приобрела известность благодаря борьбе с террористами «Исламского государства» (ИГ1, запрещено в РФ) в городе Кобани и других районах. Это противостояние происходило при поддержке Соединенных Штатов Америки (США).

Теперь СДС контролируют часть территории на северо-востоке Сирийской Арабской республики (САР). Это происходит при сотрудничестве курдов с Вашингтоном, о чем будет рассказываться ниже.

Оружие и политика сирийских курдов

«Сирийские демократические силы» объявили о своем создании 11 октября 2015 года. Ранее разрозненные восемь групп подписали учредительный документ.

Таким образом произошло объединение «Отрядов народной самообороны» (YPG), «Отрядов защиты женщин» (YPJ), ополчения «Силы ас-Санадидов», ассирийской организации «Сирийский военный совет» (MFS), поначалу джихадистской «Бригады революционеров Ракки», оперативного центра «Вулкан Евфрат», вооруженной коалиции «Армия революционеров», а также бригадных групп «Аль-Джазира».

Созданный альянс называет себя объединенной национальной военной силой для всех сирийцев, в которую входят арабы, курды, ассирийцы и все «остальные национальные компоненты». Военный блок новой организации взял на себя функции силового обеспечения.

А 10 декабря 2015 года после двухдневной конференции был создан «Сирийский демократический совет» (SDC), который стал политическим крылом СДС. Их миссия заявлена как реализация «плюралистической, демократической и децентрализованной системы для всей Сирии».

Поддержка американцев

Соединенные Штаты были заинтересованы в противостоянии курдов с официальным Дамаском. Летом 2013 года появилась новость о решении администрации действующего в тот период президента США Барака Обамы предоставить оружие избранной группе вооруженных группировок.

Как тогда заявлялось, это было сделано для противостояния силам «Исламского государства»1. Утверждалось, что СДС играли ключевую роль в войне против террористов в Ираке и Сирии.

Однако эпоха правления Барака Обамы закончилась с приходом республиканца Дональда Трампа, который победил на выборах в 2017 году и стал 45-м президентом США.

При новом хозяине Белого дома поддержка курдов со стороны американцев начала ослабевать. А в июле 2017 года появилась новость о решении администрации Трампа остановить «секретную программу ЦРУ по оснащению и обучению определенных групп повстанцев», сражающихся с правительством президента Сирии Башара Асада.

«Решение США является частью усилий администрации по улучшению отношений с Россией, которой вместе с поддерживаемыми Ираном группами в значительной степени удалось сохранить правительство Асада в шестилетней гражданской войне», — пояснил один из американских чиновников агентству Reuters.

Стоит отметить, что поддержка Соединенными Штатами Рожавы стала поводом для недовольства Анкары, которая считает террористами вооруженные группировки YPG, связывая их с запрещенной в Турции «Рабочей партией Курдистана» (РПК).

Турки использовали возможности своих лоббистов для того, чтобы поссорить СДС с Белым домом. Судя по всему, тогда им удалось решить эту задачу. В декабре 2019 года Вашингтон объявил о выводе своих войск с территории северной Сирии. Это было связано с операцией «Оливковая ветвь», которую начала проводить Анкара в САР.

«Трамп разговаривал с Эрдоганом по телефону. Турция намерена провести давно запланированную операцию на севере Сирии. Американские силы не желают ее поддерживать, отказываются от своего участия и не будут присутствовать в той области, где одержана победа над ИГ», — говорилось в заявлении Белого дома.

Этот шаг возмутил курдов, которые понимали, что Анкара планирует установить контроль над сирийским городом Африн, где подавляющее число жителей были курдской национальности. Руководство СДС мечтало о собственной автономии и надеялось, что международное признание станет наградой за помощь в борьбе с террористами.

Курдские лоббисты

Решение Трампа остановить секретную программу ЦРУ стало первым тревожным звоночком для курдов. «Сирийские демократические силы» задумались о политическом паломничестве в Вашингтон и в начале 2018 года открыли свое первое представительство в столице США.

В базе Минюста США содержится документ, в котором говорится об открытии «Американской миссии Сирийского демократического совета». Ее возглавил гражданин США Ахед аль-Хенди.

В Соединенных Штатах его называют бывшим сирийским политзаключенным, потому что он подвергся аресту на 40 дней за членство в группировке диссидентов «Сирийская молодежь за справедливость». Время от времени оппозиционер публикуется в Foreign Policy и на других медийных ресурсах, в числе которых «Голос Америки»3 (СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента).

Помимо Аль-Хенди, в состав представительства Рожавы вошел еще один американец Бассам Саид Исхак, а также два гражданина Сирии: Нобахар Мустфафа и Синам Мухаммад, которые, судя по документам, живут вместе с Ахедом аль-Хенди. Эта «курдская четверка» и стала ключевым поводырем для СДС в дебрях американского политического истеблишмента.

«Миссия в Соединенных Штатах в первую очередь сосредоточится на просвещении американского народа о демократическом процессе в Сирии», — говорится в регистрационных документах лоббистов.

Среди обозначенных целей упомянуто продвижение законов, «укрепляющих демократию в САР». Финансирование деятельности обеспечивается курдской общиной в США посредством отдельных взносов.

Уточняется, что лоббистская группа получила 60 000 долларов в период с октября по декабрь 2017 года. Кроме того, с января по июль 2018 года стоимость услуг лоббистов была оценена в 8–10 тысяч долларов в месяц. Эти деньги пошли на оплату работы различных сирийских и курдских сторонников в Соединенных Штатах.

В регистрационных документах американская миссия СДС заявила о конкретных задачах.

«Президентский комитет Сирийского демократического совета поручил всем упомянутым лицам служить связующим звеном между правительством США и Сирийским демократическим советом с целью информирования американских политиков о демократической борьбе в Сирии и работе СДС о внедрении в Сирии системы децентрализованного светского федерализма», — говорится в документе американского Минюста.

Лоббисты сфокусировались на четырех основных направлениях. «Курдская четверка» занималась работой по оснащению «Армии демократического союза Северной Сирии» (DFNS), оказанию давления на Турцию с целью прекращения «турецкой оккупации». Третьей и четвертой задачами были заявлены соответственно допуск СДС к управлению международным аэропортом на северо-востоке САР и увеличение гуманитарной помощи.

Связи с американскими властями

Офис поддерживал связь с правительственными учреждениями в США. В первую очередь речь идет о министерстве обороны. Кроме того, лоббисты встречались с несколькими членами важнейших комитетов в Сенате и Палате представителей США.

Курдам удалось установить контакты с целым рядом парламентариев. Одним из важнейших стал республиканец Марко Рубио. На их встречах обсуждалась ситуация в городе Африн после военной операции турок. Этот политик являлся важным членом нескольких комитетов и стал локомотивом курдских интересов в рамках системы политического давления в США.

Та же самая тема затрагивалась на встрече с представителями конгрессменов, в числе которых упоминаются республиканцы Боб Коркер, Пол Кук, Брайан Маст, Брайан Фитцпарк, Дэвид Пердью, Рон ДеСантис и многие другие.

Боб Коркер был важен лоббистам, поскольку занимал должность председателя Комитета по международным отношениям. Кроме того, он входит в Бюджетный комитет, через который курды пытались получить финансирование своих проектов. Остальные упомянутые парламентарии входят в комитет, занимающийся надзором за экономической и военной помощью США другим государствам.

Самым насыщенным был февраль 2018 года. В следующем месяце количество встреч уменьшилось. Впрочем, в марте курды установили контакт с представителем Государственного департамента США Терри Вольфом, который представлял антитеррористический департамент. Сейчас он возглавляет региональный центр Министерства обороны Соединенных Штатов NESA, в числе целей которого — укрепление сотрудничества в области безопасности между США и странами Ближнего Востока и Южной Азии.

Еще одна важная встреча была с послом по особым поручениям по вопросам свободы вероисповедания Сэмюэлом Браунбеком. Позднее тот пригласил одного из представителей американского офиса СДС Синама Мухаммада поучаствовать в круглом столе, организованном в рамках мероприятий Госдепа. На конференции обсуждалась ситуация в Африне после турецкого вторжения.

Государственный департамент США продолжил консультации с курдами в последующие месяцы. В рамках встреч затрагивался целый комплекс вопросов, заявленных в регистрационных документах, имеющихся в базе американского Минюста. В их числе — положение христиан, модель государственного устройства Сирии и т. п.

Исследовательские центры

Встречи с парламентариями и представителями Госдепа имеют большое значение, но механизм лоббизма в Соединенных Штатах не работает без общественной поддержки, которую могут обеспечить исследовательские и правозащитные центры.

Документы FARA показывают, что американский офис СДС участвовал в многочисленных вечерах, встречах и семинарах, организованных политологическими структурами. В числе крупных упоминаются Вашингтонский институт ближневосточной политики, Хадонский институт (этот консервативный аналитический центр также базируется в американской столице) и Центр американского прогресса.

Благодаря таким мероприятиям курдам удалось пролоббировать собственную повестку в контексте вашингтонского видения ближневосточной политики. Американский офис СДС активно использует женскую проблематику и свободу вероисповедания. Говоря о нарушениях прав человека, курды рассказывают о турецкой экспансии в Африне.

Трамповский разрыв

Период с августа 2018-го по февраль 2019 года для курдских лоббистов был весьма напряженным. Информационная повестка крутилась вокруг решения Дональда Трампа вывести войска из Сирии.

В тот момент президент США отправил о отставку министра обороны Джима Мэттиса из-за разногласий в видении ближневосточной повестки. В документах американского офиса СДС из базы FARA, относящихся к этому периоду, сообщается о целом ряде встреч с официальными лицами США.

Курды провели переговоры с Венди Паркер, которая была помощником члена Палаты представителя Ненси Пелоси. Кроме того, состоялись две встречи с сенатором-демократом Крисом Ван Холленом, входящим в комитет по ассигнованиям и бюджету. Они обсуждали «вывод войск США из Сирии, предложения о создании безопасной зоны на турецко-сирийской границе, гуманитарной помощи и американо-сирийских отношениях».

Тогда же американский офис курдов переговорил еще с двумя сенаторами: демократом Томом Удаллом и республиканцем Роном Джонсоном. Поводом для встреч стало обеспечение финансовой поддержки для строительства аэропорта, которым решили заняться курды.

Одновременно с этим представители СДС инициировали ряд публикаций в Wall Street Journal, Newsweek, The Independent, VICE, The Defence Post, Algemeiner, The Compass, National Catholik Reporter, The Region и т. д.

Вашингтонское представительство СДС активно педалировало тему будущего сирийских христиан, в связи с чем был проведен симпозиум в Хадсонском институте. Однако все инициативы оказались тщетными, поскольку Белый дом вывел большую часть войск из Сирии.

Тем не менее в этот период были установлены контакты с важнейшими американскими исследовательскими центрами, а также с журналистами, в числе которых была корреспондент Foreign Policy Лара Селигман, написавшая о роли СДС в борьбе с «Исламским государством».

Эта лоббистская деятельность обошлась курдам в сумму от 250–300 тысяч долларов. Такие сведения содержатся в документах FARA.

Начало эпохи Байдена

В 2020 году активность лоббистов «Сирийских демократических сил» несколько снизилась. В этот период состоялся ряд мероприятий с их участием, о чем свидетельствуют документы FARA. Они встречались с советником сенатора Жанны Шахин, заместителем помощника госсекретаря США Джоэлем Рейберном, представителем американского минобороны Крисом Майером.

Кроме того, курды принимали участие в ряде публичных дискуссий на тему прав женщин, автономного управления Северной и Восточной Сирии, развивали турецкую повестку. Однако эти инициативы мало повлияли на положение СДС.

Потерянные при Трампе позиции Рожавы получили новый стимул для развития после его проигрыша на выборах: 20 января 2021 года Белый дом возглавил демократ Джо Байден, который при Обаме был вице-президентом. В 2021 году американский офис СДС усилил свою деятельность. С 18 февраля по 13 июля они реализовали 27 инициатив.

Лоббисты установили контакт с сотрудником оборонного департамента Госдепа США Даной Строул, помощником члена Палаты представителей США Дона Бейера, сотрудником ближневосточного департамента Государственного департамента США Омаром Альмашхадани, директором по Ираку и Сирии Совета нацбезопасности США Зехрой Белл. Кроме того, вашингтонский офис СДС поддерживал связи с близкими сенаторами.

Ключевой темой для дискуссий стала политика Байдена в САР, роль курдских женщин в Северной и Восточной Сирии и турецкая агрессия в регионе. В первой половине 2021 года лоббисты спродуцировали пять публикаций на медийных площадках. У них вышли два интервью и несколько статьей в The National Interest, Al-Monitor English и др.

Параллельный контракт

Какого-то громкого прорыва в медийном пространстве по курдскому вопросу не произошло. Может быть, именно поэтому весной 2021 года курды подписали еще одно соглашение. Датированные концом апреля регистрационные документы базы FARA свидетельствуют о контракте, который заключили YPG совместно с СДС.

Новым партнером курдов стал Джеймс Дорнан III, взявший на себя роль стратегического консультанта по связям с правительством США, средствами массовой информации и другими институтами. Он обязался обеспечить встречи с официальными лицами, неправительственными организациями и т. п.

За свою работу Дорнан получал 7000 долларов ежемесячно. Кроме того, заказчик должен был покрывать сопутствующие расходы, которые потребуются для реализации лоббистской деятельности. Следующий контракт был заключен в сентябре 2021 года, и месячное вознаграждение лоббиста снизилось до 5000 долларов.

Эффективность работы этого представителя курдов пока оценить сложно. В базе FARA содержатся сведения об информационном материале, который распространил Джеймс Дорнан. В своей публикации он описывает биографию официального представителя YPG Нури Махмуда.

Кроме того, известно, что Дорнан отправил несколько писем по электронной почте с запросом на встречу. В числе адресатов упоминается Джастин Мелвин, который является начальником штаба республиканца Дэвида Кустофа, представляющего штат Теннесси в Палате представителей.

Дорнан также написал письмо Мэтту Миллеру — сотруднику аппарата республиканца Бена Клайна из Палаты представителей. Еще одним контактом стал Джонатан Дей, который возглавляет аппарат конгрессмена-республиканца Джо Вильсона.

В числе других адресатов писем лоббиста YPG упоминаются Молли Ларио, работающий в комитете Сената США по международным отношениям, а также его коллега Колин Брукс и ряд других представителей политического истеблишмента Соединенных Штатов: Келси Хаберли, Люк Холланд, Стефани Пендарвис.

Грязные деньги

Публичная деятельность является лишь малой частью реальной политики. Вашингтонский офис СДС стал ключевым узлом в контактах этой организации с политическим истеблишментом Соединенных Штатов, которые были успешно монетизированы.

Осенью 2017 года «Сирийские демократические силы» взяли под свой контроль нефтяные поля в провинции Дейр эз-Зор. Там находится большинство месторождений САР. А в июле 2020 года курды заключили соглашение с американской компанией Delta Crescent Energy, зарегистрированной в штате Делавэр. Контракт предусматривал условия по добыче и продаже незаконно добытой нефти.

Нефть и деньги: сколько заплатили сирийские курды за американскую защиту
Федеральное агентство новостей /

В тот момент сделка вызвала много вопросов. Сама компания была больше похожа на фирму-однодневку, чем на оператора крупного проекта. Предприятие даже не удосужилось создать себе не только профессиональный сайт, но хотя бы интернет-визитку, ограничившись покупкой домена, на котором спустя два года была единственная страничка с обещанием скорого запуска интернет-ресурса. Трассировка показывает, что владельцы сайта разместили его на сервере провайдера из Нидерландов.

 

Нефть и деньги: сколько заплатили сирийские курды за американскую «крышу»

Однако по сведениям издания Al-Monitor, контракт был заключен при поддержке Белого дома. Об этом сообщил Синам Мухаммад из числа тех самых курдских лоббистов, которые лоббируют СДС. Информацию о контракте подтвердили и представители нефтяной компании.

«Нам было разрешено заниматься всеми аспектами развития энергетики, транспортировки, маркетинга, переработки и разведки, чтобы реконструировать инфраструктуру в регионе и помогать его жителям выводить свою продукцию на международный рынок», — заявил бывший датский посол США Джеймс Кейн.

Дипломат является одним из соучредителей Delta Crescent Energy. Двумя другими партнерами Кейна стали бывший офицер Delta Force Джеймс Риз и Джон Дорьер, который в начале 2000-х годов основал британскую нефтяную компанию Gulfsands Petroleum и позднее много лет работал на Ближнем Востоке. Вся троица связана с Республиканской партией и имела контакты с чиновниками из администрации президента США.

А за некоторое время до этого контракта у курдских лоббистов состоялся ряд встреч с американскими политиками: 12 марта 2020 года они провели переговоры с Колином Бруксом, Молли Лацио, Ханной Тобам, Кейтом Сэдлером и Скоттом Ричардсоном, которые работают в комитете Сената США по международным отношениям.

В числе заявленных поводов для обсуждения были санкции против сирийских властей, присутствие войск США в САР, политика Турции и региональные вопросы, тематика которых не уточняется.

Уже на следующий день американский офис СДС встретился с заместителем помощника госсекретаря США Джоэлом Рейберном для переговоров на тему американо-сирийской политики и автономной администрации Северной и Восточной Сирии. О том же они говорили на повторной встрече с чиновником, которая состоялась 10 июня.

Судя по всему, во время этих бесед обговаривались вопросы функционирования компании из штата Делавэр. В 2018 году бывший дипломат, а теперь нефтяник Джеймс Кейн в интервью газете Washington Post заявил о необходимости Соединенных Штатов остаться в северо-восточной части Сирии, чтобы предотвратить возрождение «Исламского государства».

В свою очередь, соучредитель Delta Crescent Energy, бывший спецназовец Джеймс Риз призывал спасти курдов от турецкого вторжения и не допустить возвращения месторождений под контроль официального Дамаска.

Все эти темы упоминаются в документах, имеющихся в базе FARA. Цитирование основного лоббистского брифа американского офиса СДС говорит об их прямых либо косвенных связях с нефтяниками из США.

В период с января 2018-го по январь 2022 года курды потратили 504–612 тысяч долларов. В обмен на это СДС получили военную поддержку американцев и возможность торговать сирийской нефтью.

Американский офис СДС, состоявший изначально из четырех человек, а к 2020 году сокративший свой штат до трех сотрудников, сумел выдержать противостояние с Анкарой. Кроме того, курдам удалось сохранить американское военное присутствие на территории северо-востока САР, против чего выступала и Россия. И это говорит о достаточно высокой эффективности лоббистского аппарата «Сирийских демократических сил» на территории Соединенных Штатов.

1 Организация запрещена на территории РФ.

3 СМИ, включенное в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента.

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