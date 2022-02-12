Чиновники и шейхи Мисураты поддержали избранного ливийским парламентом премьера Башагу

Мисурата, 12 февраля. Видные чиновники, высокопоставленные лица, племенные шейхи и представители гражданского общества Мисураты выступили с заявлением в поддержку нового премьер-министра Ливии Фатхи Башаги.

В совместном выступлении жители города приветствовали недавние решения Палаты представителей, принятые в координации с Высшим государственным советом (ВГС).

عاجل | اهالي وقيادات وحكماء وأعيان ومكونات المجتمع المدني بمدينة #مصراتة يصدرون بيان دعم للخطوات الوطنية لكل من مجلسي النواب والدولة.

البيان | نرفض ونستهجن الزج بإسم المدينة في الصراعات السياسية ، واختزالها في رؤية واحدة لاتعبر عن كل اهالي المدينة.

1/3#العنوان #ليبيا pic.twitter.com/4mKp9nMnFQ — صحيفة العنوان الليبية (@address_libya) February 12, 2022

«Мы отвергаем и осуждаем попытки втянуть Мисурату в политические конфликты. Распространяемые о ней новости не представляют мнения всех жителей города», — отмечают шейхи.

В совместном заявлении выражается поддержка общенациональных шагов как Палаты представителей, так и ВГС. Вожди и лидеры приветствовали разработку обоими органами упорядоченного графика проведения выборов и единой дорожной карты переходного периода, которая блокирует возможности любого иностранного вмешательства.

«Мы подтверждаем нашу поддержку назначению нового премьер-министра, который объединит страну, повысит качество услуг для граждан и обеспечит проведение избирательного процесса. Выражаем наше единство со всем народом Ливии в примирительном шаге, направленном на стабильность», — отмечено в заявлении.

Ранее назначение нового премьер-министра поддержал Верховный совет племен варфалла. Со своей стороны, Муниципалитет Бенгази также придерживается мнения, что альтернативное ПНЕ правительство избавит Ливию от внешнего вмешательства.