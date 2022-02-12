Политолог Рар назвал лучшую замену НАТО для объединения Запада и России

Берлин, 12 февраля. НАТО не может обеспечивать общеевропейскую безопасность, так как деятельность блока направлена в первую очередь на противодействие России. Место Североатлантического альянса должна занять организация, на базе которой все государства Европы смогут прийти к компромиссу. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.
Эксперт уверен, что Соединенные Штаты продолжают нагнетать ситуацию вокруг России и Украины, так как категорически не хотят проигрывать РФ в развернувшемся масштабном геополитическом противостоянии.
«Запад просто не хочет проигрывать. Не хочет, чтобы Россия в этой ситуации в конце концов победила, и к ней бы стали прислушиваться. Российские требования об остановке расширения НАТО на постсоветское пространство Запад рассматривает, как свое поражение. Поэтому, как ответ на российские маневры у границы Украины, Запад будет наращивать свою милитаристскую риторику вместо того, чтобы вести диалог», — заявил Александр Рар в интервью каналу Baltnews.
Как считает политолог, такое положение дел играет на руку тем силам в США и Европе, которые хотят вытеснить Россию в Азию, а Украину принять в состав ЕС и НАТО, как ведущее антироссийское государство. При этом поддержание статуса НАТО, как главного гаранта европейской безопасности, лишь усугубляет ситуацию. Рар уверен, что Североатлантическому альянсу давно пора найти замену.
«Европейская система безопасности просто искривляется на базе НАТО. Не нужно европейскую безопасность строить только на американских интересах и институтах. ОБСЕ могла бы стать не запасным, а главным столпом европейской безопасности. В эту организацию входят и Россия, и Украина, и страны Запада, и Центрально-Азиатские государства. Через ОБСЕ можно будет договариваться о том, как не угрожать друг другу, а постараться выстроить справедливую систему безопасности от Ванкувера до Владивостока», — убежден эксперт.
Аналитик отмечает, что, несмотря на активное противодействие США, в Германии и Франции все еще достаточно разумных политиков, которые прекрасно понимают, что успешное и безопасное европейское будущее просто невозможно построить без России.
«Я уверен, что Россия — европейское государство, это самая большая страна в Европе. И никто не имеет права выталкивать РФ из Европы, как это пытаются сделать американцы и британцы. Многие французские и немецкие политики знают, что Европу невозможно строить без России и против России, а только вместе с Россией. Только тогда Европа будет стабильна», — уверен политолог Александр Рар.
Доктор экономических наук, член Левой партии Германии, депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее раскрыла, как США спровоцировали конфликт между Украиной и Россией, а также втянули в него Евросоюз, чтобы ослабить экономику Германии и усилить собственные позиции.