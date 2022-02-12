Политолог Рар назвал лучшую замену НАТО для объединения Запада и России

Берлин, 12 февраля. НАТО не может обеспечивать общеевропейскую безопасность, так как деятельность блока направлена в первую очередь на противодействие России. Место Североатлантического альянса должна занять организация, на базе которой все государства Европы смогут прийти к компромиссу. Такое мнение высказал немецкий политолог Александр Рар.

Эксперт уверен, что Соединенные Штаты продолжают нагнетать ситуацию вокруг России и Украины, так как категорически не хотят проигрывать РФ в развернувшемся масштабном геополитическом противостоянии.

«Запад просто не хочет проигрывать. Не хочет, чтобы Россия в этой ситуации в конце концов победила, и к ней бы стали прислушиваться. Российские требования об остановке расширения НАТО на постсоветское пространство Запад рассматривает, как свое поражение. Поэтому, как ответ на российские маневры у границы Украины, Запад будет наращивать свою милитаристскую риторику вместо того, чтобы вести диалог», — заявил Александр Рар в интервью каналу Baltnews.

Как считает политолог, такое положение дел играет на руку тем силам в США и Европе, которые хотят вытеснить Россию в Азию, а Украину принять в состав ЕС и НАТО, как ведущее антироссийское государство. При этом поддержание статуса НАТО, как главного гаранта европейской безопасности, лишь усугубляет ситуацию. Рар уверен, что Североатлантическому альянсу давно пора найти замену.

Федеральное агентство новостей / Сергей Петров

«Европейская система безопасности просто искривляется на базе НАТО. Не нужно европейскую безопасность строить только на американских интересах и институтах. ОБСЕ могла бы стать не запасным, а главным столпом европейской безопасности. В эту организацию входят и Россия, и Украина, и страны Запада, и Центрально-Азиатские государства. Через ОБСЕ можно будет договариваться о том, как не угрожать друг другу, а постараться выстроить справедливую систему безопасности от Ванкувера до Владивостока», — убежден эксперт.

Аналитик отмечает, что, несмотря на активное противодействие США, в Германии и Франции все еще достаточно разумных политиков, которые прекрасно понимают, что успешное и безопасное европейское будущее просто невозможно построить без России.

«Я уверен, что Россия — европейское государство, это самая большая страна в Европе. И никто не имеет права выталкивать РФ из Европы, как это пытаются сделать американцы и британцы. Многие французские и немецкие политики знают, что Европу невозможно строить без России и против России, а только вместе с Россией. Только тогда Европа будет стабильна», — уверен политолог Александр Рар.

Доктор экономических наук, член Левой партии Германии, депутат бундестага Сара Вагенкнехт ранее раскрыла, как США спровоцировали конфликт между Украиной и Россией, а также втянули в него Евросоюз, чтобы ослабить экономику Германии и усилить собственные позиции.