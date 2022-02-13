Звезда сериала «Технарь» Анна Лутцева: Мне часто доводилось играть стервозных барышень, но я — другая

Актриса театра и кино Анна Лутцева в разговоре с ФАН поделилась своими впечатлениями после премьеры сериала «Технарь», где она исполнила роль одной из главных героинь, молодой девушки Вероники. Кроме того, артистка вспомнила об участии в проектах, которые доставили ей наибольшее удовольствие.

— Анна, 10 февраля состоялась премьера сериала «Технарь», где вы играете одну из главных героинь, молодую девушку Веронику. Расскажите о своей роли. Кто помогал Вам готовиться к съемкам?

— «Технарь» — это психологический триллер. Сериал, в котором есть яркая динамическая пружина: события сменяют друг друга с большой скоростью, яркие характеры и достаточно эмоциональные бескомпромиссные сцены. Моя героиня — Вероника, художница и бывшая девушка главного героя Одинцова, которого играет Володя Жеребцов. Она искренняя, а любовь к своему бывшему мужчине по-прежнему живет в ней. Но в итоге она понимает, что назад дороги нет. Ей хватает ума и воли это принять. И уже после того, когда Одинцов попадает в беду, Вероника принимает его, ведь киллер идет за ним следом. Она наступает на горло собственной гордости и становится ему другом, в какой-то момент, рискуя, помогает ему спастись. Даже в жестких рамках триллера моя героиня имеет объем. Готовясь к этой роли, я опиралась на свое понимание жизни, ее оттенков. Естественно, вместе с режиссером Душаном Глигоровым и моим партнером мы детально разбирали сцены, искали правильную краску.

фото из личного архива Анны Лутцевой /

— Участие в каких проектах доставило Вам наибольшее удовольствие и почему?

— Если вспоминать любимые проекты, то в сериале «У вас будет ребенок» моя героиня почти надломленный персонаж: она истерична, избалованна, часто «прикладывается» к спиртному, а я, к слову, вообще не пью алкоголь. Приходилось искать в себе этот характер. Но роль подразумевала развитие и раскаяние героини. Поэтому было очень интересно.

В «Городских шпионах» моя Полина — девушка, идущая «по краю». Она уходит от любимого человека, очень властного и могущественного, и в этот момент становится мишенью. В этой картине мне посчастливилось работать с прекрасными партнерами: Оксаной Фандерой, Анатолием Белым, Федором Лавровым, Дмитрием Фридом, Александром Робаком.

Могу отметить роль в сериале «Плакучая Ива», где ярко раскрывается тема отношений в семье. Трилогия «Шпильки» также является одним из моих любимых фильмов. Я играю Ксению, танцовщицу стриптиз-клуба. Было необходимо научиться танцевать в этой специфике, выглядеть эффектно и артистично, а главное — убедительно! Мне очень помог мой опыт в бальных танцах, которыми я серьезно занималась в юности. В «Линии Марты» мне посчастливилось встретиться на площадке с несравненной Алисой Фрейндлих, получить от нее заряд энергии и воочию увидеть работу большого профессионала.

И, наконец, отмечу историческую картину «Вольная грамота» как наиболее запоминающуюся. Красивая историческая драма, время действия — начало XIX века, эпоха крепостного права. Я играю Екатерину Никитскую, молодую графиню. Это очень масштабная работа, прекрасные костюмы, фантастически красивые локации. Приходилось учиться скакать на лошади в женском седле, говорить на французском, исполнять необходимые элементы этикета того времени. Я очень благодарная режиссеру Дмитрию Черкасову за эту роль. Кстати, этот сериал прекрасно приняли на международной арене: сначала в Польше, а потом он вышел во всем мире на платформе Amazon.

фото из личного архива Анны Лутцевой /

— А как Вы оцениваете уровень современного отечественного кино? Что-то понравилось из просмотренного за последнее время?

— Уровень современного отечественного кино, на мой взгляд, становится выше. Во всяком случае, я вижу много маяков, говорящих об этом. Есть примеры стоящих сериалов и фильмов в разных жанрах. Важно, что люди стали понимать, что сериал может быть очень достойным и в легком комедийном жанре, и в жанре детектива или мелодрамы. Не только сложный мировоззренческий фильм способен претендовать на то, чтобы его высоко ценили. Многообразие жанров, думаю, это ключик к зрителю. И, конечно, высокое качество этих фильмов обязательное условие.

— На Ваш взгляд, российское кино с начала Вашей карьеры до настоящего времени сильно изменилось?

— Думаю, что за время моей работы, а это уже почти 20 лет (я рано сыграла свои первые роли) российское кино развивается безусловно. Это отражается и на других уровнях: визуального ряда, масштаба, спецэффектов. И как я уже говорила, в жанровом разнообразии. Сейчас нет понятия низкий и высокий жанр. Работая в легкой комедии или в жестком «мужском» детективе, понимаешь, что есть шанс сделать что-то стоящее, настоящее, поставить высокую планку.

фото из личного архива Анны Лутцевой /

— Скажите, Ваша семья смотрит сериалы с Вами? Как реагируют близкие и родные, когда видят Вас по телевизору?

— Моя семья смотрит все фильмы с моим участием и всегда поддерживает меня. Мои мама, папа, старшая сестра, племянник (кстати, он тоже артист) — они моя опора. И для меня это очень важно и приятно. Ведь сама я редко смотрю свои фильмы, практически никогда не пересматриваю. Я самоедка и самокритик в одном флаконе. Понимаю, что всегда можно сделать лучше, а родители были и остаются моим стимулом, чтобы достичь чего-то весомого. Так было и с бальными танцами, так стало и с профессией актера. Я им очень благодарна за неизменную поддержку в моей жизни.

— Бытует мнение, что актеры очень часто не похожи на своих персонажей. Ты как зритель привыкаешь к определенному образу, который закрепляется за актером, но в реальности часто оказывается все иначе: персонаж и актер совершенно разные и по характеру, и по мироощущению. Было ли Вам сложно вжиться в какой-то образ?

— Мне часто доводилось играть стервозных сексуальных барышень, разлучниц и тому подобное. Могу точно сказать, что я внутри совсем другая. И все, кто знает меня лично, могут это подтвердить. Видимо, как я говорила раньше, что-то есть в моей внешности и эмоциональности такое, что помогает убедительно исполнять такие роли. Но для меня они, безусловно, скорее характерные. Да, у меня есть стержень, но я никогда не смогла бы пользоваться другими людьми для достижения собственных целей. Конечно, я с радостью берусь за любую роль, где есть возможность отойти от этого амплуа. К счастью, такое случается. Было ли сложно вжиться в какой-либо образ? Когда я рассказывала о любимых ролях, то упоминала сериал «У вас будет ребенок»: там была героиня, режущая себе вены, человек неуравновешенный, пьющий, поломанный. Вот это было сложно, но интересно! В исторической картине «Вольная грамота» меня учили правильно сидеть и скакать в женском седле. Было непросто, болели все мышцы, но научилась я этому навыку быстро, так как спортивная закалка дала о себе знать.

фото из личного архива Анны Лутцевой /

— У Вас внушительная фильмография, Вы сыграли много различных ролей. Кто из героинь Вам больше всего нравится? Есть ли роль, которую Вы все еще мечтаете сыграть?

— Все роли, которые я ранее вспоминала, по-своему любимые. Каждая была сыграна в разный период моей жизни, каждая оставила для меня свой след. Что мечтаю сыграть? Очень хочу выйти из амплуа легковесной красотки и сыграть серьезную, глубокомыслящую героиню. Мне есть что «вытащить» из себя и отдать этой роли. И я к этому готова.

— С кем мечтали бы поработать? От кого после работы на съемочной площадке остались приятные впечатления? Общаетесь ли Вы с кем-то после завершения съемок проектов?

— Мечтаю поработать с разными талантливыми людьми, режиссерами, актерами. С теми, кто будет верить в меня. Особую благодарность хочу выразить продюсерам кинокомпании «Триикс Медиа» Инессе Юрченко и Сергею Щеглову! Они одни из первых поверили в меня и дали возможность сыграть во многих своих картинах, в частности упомянутых мною фильмах «Шпильки», а также «Формат А4», «Крутой», «Литейный», «Великолепная пятерка». Есть друзья, близкие люди среди коллег, ведь такой профессии ты отдаешь почти все свое время: уже сложно разделить работу и личную жизнь.

фото из личного архива Анны Лутцевой /

— Повлияли ли как-то коронавирусные ограничения, с которыми мы живем уже два года, на Вашу работу? Много ли проектов пришлось отложить на неопределенный срок?

— Да, конечно. Два года мы живем в новом мире особых ограничений. Смещаются планы, переносятся проекты как кинематографические, так и театральные. Эта часть актерской профессии для меня также очень важна, так как я задействована в нескольких театральных постановках: «Мужей много не бывает», «Непристойное предложение», «Виновник торжества». Нужно оставаться оптимистом, верить в лучшее, дорожить тем, что у тебя есть, и не принимать плохое как должное — и тогда мы справимся со всем этим. Я верю, что скоро все наладится.