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Reuters: власти Франции не считают идею о «вторжении» РФ на Украину реальной

Политика
Reuters: власти Франции не считают идею о «вторжении» РФ на Украину реальной
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Париж, 12 февраля. Франция не замечает признаков подготовки России к «вторжению» на Украину, сообщают СМИ стран Запада со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По мнению информированного чиновника, французские представители власти регулярно наблюдают за позициями российской стороны в этом вопросе и в целом остаются «чрезвычайно бдительными» к развивающейся ситуации.

«Мы не видим в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению», — приводит оригинальную статью агентства Reuters РИА Новости.

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