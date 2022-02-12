Reuters: власти Франции не считают идею о «вторжении» РФ на Украину реальной

Париж, 12 февраля. Франция не замечает признаков подготовки России к «вторжению» на Украину, сообщают СМИ стран Запада со ссылкой на источник в Елисейском дворце.

По мнению информированного чиновника, французские представители власти регулярно наблюдают за позициями российской стороны в этом вопросе и в целом остаются «чрезвычайно бдительными» к развивающейся ситуации.

«Мы не видим в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению», — приводит оригинальную статью агентства Reuters РИА Новости.

В субботу, 12 февраля, между президентом России Владимиром Путиным и французским лидером Эммануэлем Макроном состоялся телефонный разговор. С учетом заявлений Путина в адрес Макрона Франция пришла к выводу, что российская сторона не демонстрирует признаков подготовки страны к эскалации конфликта.