Reuters: власти Франции не считают идею о «вторжении» РФ на Украину реальной

Париж, 12 февраля. Франция не замечает признаков подготовки России к «вторжению» на Украину, сообщают СМИ стран Запада со ссылкой на источник в Елисейском дворце.
По мнению информированного чиновника, французские представители власти регулярно наблюдают за позициями российской стороны в этом вопросе и в целом остаются «чрезвычайно бдительными» к развивающейся ситуации.
«Мы не видим в словах президента Путина признаков того, что он собирается перейти к наступлению», — приводит оригинальную статью агентства Reuters РИА Новости.