Рига, 12 февраля. Латвия оказалась в крайне тяжелой экономической ситуации и сейчас находится на пути к банкротству из-за непродуманной политики властей. Такое мнение высказал латвийский политолог Нормунд Гростиньш.

На фоне энергетического кризиса, потери российского транзита, ухудшения отношений с Белоруссией, Латвия переживает все более непростые времена. Как и другие государства Прибалтики, страна долгое время неплохо жила благодаря денежной поддержке Евросоюза, однако сейчас финансирование сократилось, а самостоятельно содержать себя республика может с трудом.

«Госдолг Латвии за прошлый год вырос на серьезную для такой небольшой страны сумму в три миллиарда евро, и эта тенденция, скорее всего, продолжится. Результатом опять станет повышение налогов, сокращение социальных программ, закрытие школ и больниц. Соответственно, терять уже особо нечего. Страна полным ходом идет к банкротству», — заявил Гростиньш в интервью каналу Baltnews.

Эксперт считает, что жители Латвии могли бы попытаться повлиять на ситуацию в стране путем смены власти, в том числе и досрочной. Однако вместо этого латвийцы предпочитают просто переезжать в более благополучные страны Евросоюза, чем окончательно ставят под удар экономику прибалтийской республики.

ФБА «Экономика сегодня» /

«Судя по опросам, у нас треть населения готовы покинуть страну, большая часть молодежи уезжает при первой возможности, население очень быстро стареет. У нас очень низкая конкурентоспособность даже по сравнению с Литвой и Эстонией. У нас и минимальная зарплата значительно ниже, и налоги хуже. В итоге и местные, и иностранные инвестиции уходят к нашим прибалтийским соседям», — сетует политолог.

Гростиньш отмечает, что на данный момент власти Латвии активнее всего финансируют военную отрасль. Однако, по его словам, если внимательно изучить, во что в действительности Рига вкладывает деньги, то становится понятно, что к реальной заботе о безопасности страны действия властей не имеют никакого отношения.

«Единственная отрасль, которая у нас серьезно финансируется — военная. Но там происходят очень странные покупки. В пример можно привести закупку очень старых британских бронетранспортеров, которые производили в 1970-х годах. Они находились на вооружении армии Гондураса, и мы их купили более, чем за 200 миллионов евро. Это очень похоже на коррупцию», — считает латвийский политолог Нормунд Гростиньш.

Ранее стало известно, что предприятия Латвии, специализирующиеся на производстве молочной продукции, готовятся к массовым закрытиям. Молокозаводы так и не успели оправиться от российских контрсанкций, как их настиг другой, не менее болезненный удар.