Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 22:04
21:55
Происшествия
Молодая девушка третий день не выходит на связь с родными в Ярославле
21:47
Происшествия
Беременная женщина получила травмы после лобового столкновения машин под Псковом
21:40
Политика
Пушилин: около 150 тыс. военнослужащих Украины стянуты к линии соприкосновения в Донбассе
21:39
Политика
Белый дом не стал комментировать инцидент с американской подлодкой в российских водах
21:30
Шоу-бизнес
ФАН собрал список лучших фильмов, принесших актрисе Зинаиде Кириенко всесоюзную любовь
21:24
Весь мир
Чиновники и шейхи Мисураты поддержали избранного ливийским парламентом премьера Башагу
21:18
Политика
Политолог Рар назвал лучшую замену НАТО для объединения Запада и России
21:10
Весь мир
В Доминикане прошли протесты против роста цен на топливо и продукты
21:06
Весь мир
Президент Турции приказал снизить налоги на продажу основных продуктов из-за высокой инфляции
21:01
Общество
В Петербурге затопило набережную реки Смоленки
Все новости

Политолог Гростиньш предупредил о возможном банкротстве Латвии

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 20:57
Экономика
Политолог Гростиньш предупредил о возможном банкротстве Латвии
pixabay.com

Рига, 12 февраля. Латвия оказалась в крайне тяжелой экономической ситуации и сейчас находится на пути к банкротству из-за непродуманной политики властей. Такое мнение высказал латвийский политолог Нормунд Гростиньш.

На фоне энергетического кризиса, потери российского транзита, ухудшения отношений с Белоруссией, Латвия переживает все более непростые времена. Как и другие государства Прибалтики, страна долгое время неплохо жила благодаря денежной поддержке Евросоюза, однако сейчас финансирование сократилось, а самостоятельно содержать себя республика может с трудом.

«Госдолг Латвии за прошлый год вырос на серьезную для такой небольшой страны сумму в три миллиарда евро, и эта тенденция, скорее всего, продолжится. Результатом опять станет повышение налогов, сокращение социальных программ, закрытие школ и больниц. Соответственно, терять уже особо нечего. Страна полным ходом идет к банкротству», — заявил Гростиньш в интервью каналу Baltnews.

Эксперт считает, что жители Латвии могли бы попытаться повлиять на ситуацию в стране путем смены власти, в том числе и досрочной. Однако вместо этого латвийцы предпочитают просто переезжать в более благополучные страны Евросоюза, чем окончательно ставят под удар экономику прибалтийской республики.

Политолог Гростиньш предупредил о возможном банкротстве Латвии
ФБА «Экономика сегодня» /

«Судя по опросам, у нас треть населения готовы покинуть страну, большая часть молодежи уезжает при первой возможности, население очень быстро стареет. У нас очень низкая конкурентоспособность даже по сравнению с Литвой и Эстонией. У нас и минимальная зарплата значительно ниже, и налоги хуже. В итоге и местные, и иностранные инвестиции уходят к нашим прибалтийским соседям», — сетует политолог.

Гростиньш отмечает, что на данный момент власти Латвии активнее всего финансируют военную отрасль. Однако, по его словам, если внимательно изучить, во что в действительности Рига вкладывает деньги, то становится понятно, что к реальной заботе о безопасности страны действия властей не имеют никакого отношения.

«Единственная отрасль, которая у нас серьезно финансируется — военная. Но там происходят очень странные покупки. В пример можно привести закупку очень старых британских бронетранспортеров, которые производили в 1970-х годах. Они находились на вооружении армии Гондураса, и мы их купили более, чем за 200 миллионов евро. Это очень похоже на коррупцию», — считает латвийский политолог Нормунд Гростиньш.

Ранее стало известно, что предприятия Латвии, специализирующиеся на производстве молочной продукции, готовятся к массовым закрытиям. Молокозаводы так и не успели оправиться от российских контрсанкций, как их настиг другой, не менее болезненный удар.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / Политолог Гростиньш предупредил о возможном банкротстве Латвии
Латвия запад
Комментировать