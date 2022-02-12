Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 22:03
21:55
Происшествия
Молодая девушка третий день не выходит на связь с родными в Ярославле
21:47
Происшествия
Беременная женщина получила травмы после лобового столкновения машин под Псковом
21:40
Политика
Пушилин: около 150 тыс. военнослужащих Украины стянуты к линии соприкосновения в Донбассе
21:39
Политика
Белый дом не стал комментировать инцидент с американской подлодкой в российских водах
21:30
Шоу-бизнес
ФАН собрал список лучших фильмов, принесших актрисе Зинаиде Кириенко всесоюзную любовь
21:24
Весь мир
Чиновники и шейхи Мисураты поддержали избранного ливийским парламентом премьера Башагу
21:18
Политика
Политолог Рар назвал лучшую замену НАТО для объединения Запада и России
21:10
Весь мир
В Доминикане прошли протесты против роста цен на топливо и продукты
21:06
Весь мир
Президент Турции приказал снизить налоги на продажу основных продуктов из-за высокой инфляции
21:01
Общество
В Петербурге затопило набережную реки Смоленки
Все новости

Google случайно «похоронил» белорусского комика Евгения Сморигина

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 20:56
Общество
Google случайно «похоронил» белорусского комика Евгения Сморигина
Prt Scr youtube.com  /  Bagira

Киев, 12 февраля. Бывший участник команды КВН «ЧП», юморист Евгений Сморигин сообщил поклонникам, что «умер» в Николаеве. Такие сведения о себе он нашел по запросу в Google.

Сморигин пошутил в Instagram, что у него «не очень хорошая новость». По словам артиста, поисковик «похоронил» его еще 8 февраля.

«Земля мне пухом. Предлагаю 8 февраля сделать праздник «Евгес воскрес». Всем мира и здоровья! Не болейте!»— пошутил белорусский юморист.

Google случайно «похоронил» белорусского комика Евгения Сморигина
Pr Scr instagram.com / @smorigin_evgeni

Поклонники решили, что эта «шутка» свидетельствует об обратном — Сморигин будет жить очень долго. Пользователи пожелали юмористу крепкого здоровья.

«Евгений, получается, что вы бессмертный и долго будете радовать нас своим талантом»;

«Классно. Вот это новость, но нужно относиться с юмором. Молодец, Женя. Здоровья вам! Счастья, удачи и долгой жизни. Король умер, да здравствует король», — отреагировали фолловеры.

После ухода из команды «ЧП» Сморигин вместе со своим товарищем Дмитрием Танковичем стал работать на украинском телевидении. В настоящее время он является участником развлекательного «Дизель шоу».

Ранее сообщалось, что комик Тимур Батрутдинов присоединился к судьям проекта «Маска». Третий сезон шоу стартует 13 февраля на канале НТВ.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Google случайно «похоронил» белорусского комика Евгения Сморигина
google сморигин дизель шоу
Комментировать