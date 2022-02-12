Google случайно «похоронил» белорусского комика Евгения Сморигина

Киев, 12 февраля. Бывший участник команды КВН «ЧП», юморист Евгений Сморигин сообщил поклонникам, что «умер» в Николаеве. Такие сведения о себе он нашел по запросу в Google.

Сморигин пошутил в Instagram, что у него «не очень хорошая новость». По словам артиста, поисковик «похоронил» его еще 8 февраля.

«Земля мне пухом. Предлагаю 8 февраля сделать праздник «Евгес воскрес». Всем мира и здоровья! Не болейте!»— пошутил белорусский юморист.

Pr Scr instagram.com / @smorigin_evgeni

Поклонники решили, что эта «шутка» свидетельствует об обратном — Сморигин будет жить очень долго. Пользователи пожелали юмористу крепкого здоровья.

«Евгений, получается, что вы бессмертный и долго будете радовать нас своим талантом»; «Классно. Вот это новость, но нужно относиться с юмором. Молодец, Женя. Здоровья вам! Счастья, удачи и долгой жизни. Король умер, да здравствует король», — отреагировали фолловеры.

После ухода из команды «ЧП» Сморигин вместе со своим товарищем Дмитрием Танковичем стал работать на украинском телевидении. В настоящее время он является участником развлекательного «Дизель шоу».

Ранее сообщалось, что комик Тимур Батрутдинов присоединился к судьям проекта «Маска». Третий сезон шоу стартует 13 февраля на канале НТВ.