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ВС РФ и Белоруссии отработали действия по маневренной обороне на совместных учениях

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 21:06
Армия
ВС РФ и Белоруссии отработали действия по маневренной обороне на совместных учениях
vk.com  /  Типичный Нижний Новгород /Кирилл Мартынов

Минск, 12 февраля. Тактические действия по ведению маневренной обороны прошли в ходе активной фазы учений «Союзная решимость — 2022».

В учебных тренировках были задействованы бойцы ВС РФ и белорусской армии, они совершенствовали мастерство на полигоне Гожский в Гродненской области. Об этом сообщили представители белорусского минобороны.

«Разыгран тактический эпизод, в ходе которого отработаны вопросы ведения маневренной обороны силами механизированных подразделений при поддержке артиллерии и авиации, подразделений тылового и технического обеспечения», — сказано в опубликованном релизе.

Ранее объяснялось, что совместные российско-белорусские маневры «Союзная решимость — 2022» стали комплексным ответом Западу на отказ дать адекватный ответ на предложения Москвы по гарантиям безопасности.

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учения вс рф союзная решимость
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