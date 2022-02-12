Вассерман объяснил истерику США вокруг Украины желанием помешать отношениям России и ЕС

Москва, 12 февраля. Россия не заинтересована в нападении на Украину. Ситуацию могут ухудшить только США, считает депутат Госдумы Анатолий Вассерман.

Он уверенно заявил: «российское вторжение» на Украину просто невозможно. Политик простыми словами объяснил, что украинская власть ведет страну к развалу. Государство пока держится только из-за того, что украинцы очень терпеливы.

«Оно совершенно не нужно Российской Федерации, поскольку нынешняя политика "террористической группировки", захватившей Украину в феврале 2014 года, уже гарантированно ведет страну к провалу и развалу. Сейчас она держится исключительно потому, что украинцы, как и русские, — очень терпеливый народ, готовый выдерживать все, пока они верят, что это на благо родины», — сказал Анатолий Вассерман изданию «ПолитЭксперт».

По словам депутата Государственной думы, истерия Запада по поводу «российского вторжения» связана с желанием США продлить ограничения на экономическое взаимодействие РФ и Евросоюза.

Ранее Вассерман высказался об эвакуации сотрудников западных диппредставительств с Украины. По его словам, США и другие государства делают это для провокации киевского руководства.