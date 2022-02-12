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Ливия восстановила членство в Совете арабского экономического единства
Весь мир
Ливия восстановила членство в Совете арабского экономического единства
Федеральное агентство новостей  / 

Триполи, 12 февраля. Генеральный секретарь Совета арабского экономического единства (САЭЕ) Мухаммади ан-Най объявил о возвращении Ливии в состав организации. Об этом сообщает издание 218TV.

Глава САЭЕ принял министра экономики и торговли североафриканского государства Мухаммеда аль-Хувейджа в штаб-квартире совета, которая располагается в Каире. Во время переговоров стороны пришли к согласию, что для эффективной работы объединения необходимо включить наибольшее число стран Африки.

«Ливия является одной из первых стран, ратифицировавших соглашение Совета арабского экономического единства, которое усиливает ее роль в сферах экономики и инвестиций в регионе, благодаря ее привилегированному географическому положению, большим ресурсам и богатству», — заявил генсек.

Мухаммади ан-Най отметил, что совет надеется сыграть главную роль в восстановлении Ливии. В дальнейшем правительство североафриканского государства поспособствует росту арабской и региональной экономики.

Аль-Хувейдж в свою очередь заявил, что возвращение в состав САЭЕ соответствует четкому плану достижения желаемых результатов, которые отражают совместные действия арабских стран.

Совет арабского экономического единства является одним из главных органов ЛАГ. В его обязанности входит укрепление экономических связей между странами Магриба и Африки.

Ливия ранее отказалась от членства в Совете мира и безопасности Африканского союза в пользу Марокко. Такое решение направлено на развитие отношений между соседними государствами.

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ливия лаг САЭЕ совет арабского экономического единства
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