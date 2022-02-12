Казахстанский блогер Сарсенбаев запечатлел прилет первых фламинго на озеро Караколь

Мангыстау, 12 февраля. Первая стая фламинго, прилетевшая на озеро Караколь в Казахстане, попала в объектив камеры блогера Азамата Сарсенбаева. Молодой человек опубликовал захватывающий ролик в своих соцсетях.

Около 50 розовых птиц разом оказались в кадре. Фламинго грациозно пролетели над озером, показав свои массивные крылья, и приземлились в воду ближе к берегу. Сарсенбаев предложил превратить уникальное природное место в «Мекку орнитологии».

«К сожалению, подобраться к ним близко совершенно не представляется возможным, нет инфраструктуры, нет специальных смотровых площадок, вообще ничего нет», — написал автор видео.

Розового фламинго Гришу из Якутии ранее перевезли в Красноярский зоопарк «Роев ручей». Птицу нашли в прошлом году на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленске.