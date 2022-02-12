Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 22:03
21:55
Происшествия
Молодая девушка третий день не выходит на связь с родными в Ярославле
21:47
Происшествия
Беременная женщина получила травмы после лобового столкновения машин под Псковом
21:40
Политика
Пушилин: около 150 тыс. военнослужащих Украины стянуты к линии соприкосновения в Донбассе
21:39
Политика
Белый дом не стал комментировать инцидент с американской подлодкой в российских водах
21:30
Шоу-бизнес
ФАН собрал список лучших фильмов, принесших актрисе Зинаиде Кириенко всесоюзную любовь
21:24
Весь мир
Чиновники и шейхи Мисураты поддержали избранного ливийским парламентом премьера Башагу
21:18
Политика
Политолог Рар назвал лучшую замену НАТО для объединения Запада и России
21:10
Весь мир
В Доминикане прошли протесты против роста цен на топливо и продукты
21:06
Весь мир
Президент Турции приказал снизить налоги на продажу основных продуктов из-за высокой инфляции
21:01
Общество
В Петербурге затопило набережную реки Смоленки
Все новости

Казахстанский блогер Сарсенбаев запечатлел прилет первых фламинго на озеро Караколь

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 20:50
Общество
Казахстанский блогер Сарсенбаев запечатлел прилет первых фламинго на озеро Караколь
pixabay.com

Мангыстау, 12 февраля. Первая стая фламинго, прилетевшая на озеро Караколь в Казахстане, попала в объектив камеры блогера Азамата Сарсенбаева. Молодой человек опубликовал захватывающий ролик в своих соцсетях.

Около 50 розовых птиц разом оказались в кадре. Фламинго грациозно пролетели над озером, показав свои массивные крылья, и приземлились в воду ближе к берегу. Сарсенбаев предложил превратить уникальное природное место в «Мекку орнитологии».

«К сожалению, подобраться к ним близко совершенно не представляется возможным, нет инфраструктуры, нет специальных смотровых площадок, вообще ничего нет», — написал автор видео.

Розового фламинго Гришу из Якутии ранее перевезли в Красноярский зоопарк «Роев ручей». Птицу нашли в прошлом году на территории Чаяндинского нефтегазоконденсатного месторождения в Ленске.

Вернуться назад
Все новости / Общество / Казахстанский блогер Сарсенбаев запечатлел прилет первых фламинго на озеро Караколь
Казахстан хорошие новости россии фламинго
Комментировать