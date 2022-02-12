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Премьер Венгрии Орбан предупредил о последствиях антироссийских санкций ЕС

Политика
Премьер Венгрии Орбан предупредил о последствиях антироссийских санкций ЕС
kremlin.ru  /  Пресс-служба Кремля

Будапешт, 12 февраля. Евросоюз совершает стратегическую ошибку, «отказываясь» от сотрудничества с Россией. Об этом сообщил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

По мнению венгерского премьера, в случае введения антироссийских рестрикций ЕС уступит Китаю экономические возможности. Орбан обратил внимание, что Венгрия тоже входит в состав ЕС и НАТО, но при этом продолжает развивать взаимоотношения с российской стороной.

«Стратегию Брюсселя мы считаем ошибочной, а санкции против России — тупиком. Закрываясь от сотрудничества с Россией, европейские страны целиком уступают экономические возможности Китаю. Это стратегическая ошибка. Мы не можем изменить направление внешней политики Евросоюза, поэтому мы разработали и используем венгерскую модель», — подчеркивает Орбан в ежегодной речи.

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил о готовности «тяжелого пакета» санкций против России от Евросоюза. Об этом Кулебе сообщил глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель по телефону.

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