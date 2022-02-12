Племенные шейхи Триполитании поддержали нового премьер-министра Ливии Башагу

Триполи, 12 февраля. Верховный совет племен варфалла приветствовал нового премьер-министра Ливии Фатхи Башагу, избранного в четверг на заседании Палаты представителей.

«Мы поддерживаем "правительство национальной стабильности" во главе с Фатхи Башагой, которое придет на смену Правительству национального единства», — говорится в заявлении шейхов.

المجلس الأعلى لقبائل ورفلة يرحب باختيار رئيس جديد للحكومة: ندعم حكومة الاستقرار الوطني برئاسة فتحي باشاغا، خلفًا لحكومة الوحدة الوطنية. #ليبيا pic.twitter.com/OH1ZW1OW8M — ليبيا برس (@libyapress2010) February 12, 2022

Одновременно приветствие формированию нового кабмина выразил Совет шейхов ливийских туарегов. Племенные вожди пожелали назначенному премьер-министру успехов в дальнейшей работе.

«Мы поддерживаем данный шаг, который направлен на укрепление стабильности, объединение институтов и приведение в порядок избирательного процесса», — говорится в тексте документа.

Триполитанское Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой утратило легитимность 24 декабря 2021 года одновременно с несостоявшимися общенациональными выборами. Опасаясь последствий вакуума исполнительной власти, парламент во главе со спикером Агилой Салехом решил избрать нового премьер-министра, которому дан двухнедельный срок для формирования кабинета.