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Племенные шейхи Триполитании поддержали нового премьер-министра Ливии Башагу

Весь мир
Племенные шейхи Триполитании поддержали нового премьер-министра Ливии Башагу
Федеральное агентство новостей  /  Александр Васильев

Триполи, 12 февраля. Верховный совет племен варфалла приветствовал нового премьер-министра Ливии Фатхи Башагу, избранного в четверг на заседании Палаты представителей.

«Мы поддерживаем "правительство национальной стабильности" во главе с Фатхи Башагой, которое придет на смену Правительству национального единства», — говорится в заявлении шейхов.

 

 

Одновременно приветствие формированию нового кабмина выразил Совет шейхов ливийских туарегов. Племенные вожди пожелали назначенному премьер-министру успехов в дальнейшей работе.

«Мы поддерживаем данный шаг, который направлен на укрепление стабильности, объединение институтов и приведение в порядок избирательного процесса», — говорится в тексте документа.

Триполитанское Правительство национального единства (ПНЕ) во главе с Абд аль-Хамидом Дабибой утратило легитимность 24 декабря 2021 года одновременно с несостоявшимися общенациональными выборами. Опасаясь последствий вакуума исполнительной власти, парламент во главе со спикером Агилой Салехом решил избрать нового премьер-министра, которому дан двухнедельный срок для формирования кабинета.

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