Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 22:02
21:55
Происшествия
Молодая девушка третий день не выходит на связь с родными в Ярославле
21:47
Происшествия
Беременная женщина получила травмы после лобового столкновения машин под Псковом
21:40
Политика
Пушилин: около 150 тыс. военнослужащих Украины стянуты к линии соприкосновения в Донбассе
21:39
Политика
Белый дом не стал комментировать инцидент с американской подлодкой в российских водах
21:30
Шоу-бизнес
ФАН собрал список лучших фильмов, принесших актрисе Зинаиде Кириенко всесоюзную любовь
21:24
Весь мир
Чиновники и шейхи Мисураты поддержали избранного ливийским парламентом премьера Башагу
21:18
Политика
Политолог Рар назвал лучшую замену НАТО для объединения Запада и России
21:10
Весь мир
В Доминикане прошли протесты против роста цен на топливо и продукты
21:06
Весь мир
Президент Турции приказал снизить налоги на продажу основных продуктов из-за высокой инфляции
21:01
Общество
В Петербурге затопило набережную реки Смоленки
Все новости

Политолог Ищенко: МиГ-31 с ракетами «Кинжал» меняют расклад военных сил во всей Европе

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 20:43
Армия
Политолог Ищенко: МиГ-31 с ракетами «Кинжал» меняют расклад военных сил во всей Европе
Федеральное агентство новостей

Москва, 12 февраля. Россия занимает жесткую позицию на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности и готова демонстрировать не только мастерство дипломатического диалога, полагает политолог Ростислав Ищенко.

Прибытие в Калининградскую область модернизированных истребителей МиГ-31 ВКС РФ с гиперзвуковым ракетами «Кинжал» полностью меняет расклад военных сил во всей Европе, заявил аналитик Ростислав Ищенко в эфире радиостанции «Вести FM», передает «Экономика Сегодня».

«Насколько я понимаю, радиус действия МиГ-31 плюс радиус действия «Кинжала» позволяют наносить удары практически на всю глубину (Европы. — Прим. ред) вплоть до Атлантики», — заявил Ищенко.

По его словам, главной целью дислокации истребителей МиГ-31 в Калининградской области является стремление российского руководства донести до Запада необходимость серьезного отношения к требованиям о безопасности. Все страны НАТО, включая США, не имеют никакой защиты от ударов российских гиперзвуковых ракет, подчеркнул политолог.

Ранее эксперты американского портала Military Watch назвали ракеты «Кинжал» оружием, способным взять на прицел всю территорию Европы. Официальные представители РФ многократно разъясняли строго оборонительный характер российской военной доктрины и опасность продвижения на восток милитаристской инфраструктуры НАТО.

Вернуться назад
Все новости / Армия / Политолог Ищенко: МиГ-31 с ракетами «Кинжал» меняют расклад военных сил во всей Европе
калининград ищенко миг-31 кинжал
Комментировать