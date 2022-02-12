Политолог Ищенко: МиГ-31 с ракетами «Кинжал» меняют расклад военных сил во всей Европе

Москва, 12 февраля. Россия занимает жесткую позицию на переговорах с США и НАТО по гарантиям безопасности и готова демонстрировать не только мастерство дипломатического диалога, полагает политолог Ростислав Ищенко.

Прибытие в Калининградскую область модернизированных истребителей МиГ-31 ВКС РФ с гиперзвуковым ракетами «Кинжал» полностью меняет расклад военных сил во всей Европе, заявил аналитик Ростислав Ищенко в эфире радиостанции «Вести FM», передает «Экономика Сегодня».

«Насколько я понимаю, радиус действия МиГ-31 плюс радиус действия «Кинжала» позволяют наносить удары практически на всю глубину (Европы. — Прим. ред) вплоть до Атлантики», — заявил Ищенко.

По его словам, главной целью дислокации истребителей МиГ-31 в Калининградской области является стремление российского руководства донести до Запада необходимость серьезного отношения к требованиям о безопасности. Все страны НАТО, включая США, не имеют никакой защиты от ударов российских гиперзвуковых ракет, подчеркнул политолог.

Ранее эксперты американского портала Military Watch назвали ракеты «Кинжал» оружием, способным взять на прицел всю территорию Европы. Официальные представители РФ многократно разъясняли строго оборонительный характер российской военной доктрины и опасность продвижения на восток милитаристской инфраструктуры НАТО.