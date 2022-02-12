«Хожу как на ходулях»: разбитый инсультом Добрынин пожаловался на состояние здоровья

«Доктор шлягер» 76-летний Вячеслав Добрынин впервые рассказал, как перенес второй по счету микроинсульт за жизнь. Подробностями реабилитации талантливый исполнитель поделился с журналистами программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Только хотел жить, больше ничего не хотел», — признается репортерам Добрынин.

Автор нетленного хита «Синий туман» признается, что после второго микроинсульта коллеги по цеху начали относиться к нему бережнее, чем он ожидал. Даже молодые журналисты и певицы уже не ведутся на звездный флирт «доктора шлягера», а охотно подают ему руку во время всхода на музыкальную сцену.

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«Относятся, как к больному и немощному. Хожу как на ходулях», — жалуется разбитый инсультом Добрынин.

Концертный директор известного артиста, который после первого инсульта присматривал за тяжелобольным Добрыниным, соглашается, что второй инсульт ударил сильнее, чем первый: у звездного подопечного ухудшилась речь.

Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Первый приступ случился у Вячеслава Добрынина в 2018 году, после чего он перестал появляться на публике. Однако для давнего друга Льва Лещенко, который отметил свое 80-летие в Москве, он сделал исключение.