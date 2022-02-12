Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
12 февраля 22:02
21:55
Происшествия
Молодая девушка третий день не выходит на связь с родными в Ярославле
21:47
Происшествия
Беременная женщина получила травмы после лобового столкновения машин под Псковом
21:40
Политика
Пушилин: около 150 тыс. военнослужащих Украины стянуты к линии соприкосновения в Донбассе
21:39
Политика
Белый дом не стал комментировать инцидент с американской подлодкой в российских водах
21:30
Шоу-бизнес
ФАН собрал список лучших фильмов, принесших актрисе Зинаиде Кириенко всесоюзную любовь
21:24
Весь мир
Чиновники и шейхи Мисураты поддержали избранного ливийским парламентом премьера Башагу
21:18
Политика
Политолог Рар назвал лучшую замену НАТО для объединения Запада и России
21:10
Весь мир
В Доминикане прошли протесты против роста цен на топливо и продукты
21:06
Весь мир
Президент Турции приказал снизить налоги на продажу основных продуктов из-за высокой инфляции
21:01
Общество
В Петербурге затопило набережную реки Смоленки
Все новости

«Хожу как на ходулях»: разбитый инсультом Добрынин пожаловался на состояние здоровья

  /   Обновлено: 12 февраля 2022 21:07
Шоу-бизнес
«Хожу как на ходулях»: разбитый инсультом Добрынин пожаловался на состояние здоровья
Агентство городских новостей Москва  /  Андрей Любимов

«Доктор шлягер» 76-летний Вячеслав Добрынин впервые рассказал, как перенес второй по счету микроинсульт за жизнь. Подробностями реабилитации талантливый исполнитель поделился с журналистами программы «Ты не поверишь!» на канале НТВ.

«Только хотел жить, больше ничего не хотел», — признается репортерам Добрынин.

Автор нетленного хита «Синий туман» признается, что после второго микроинсульта коллеги по цеху начали относиться к нему бережнее, чем он ожидал. Даже молодые журналисты и певицы уже не ведутся на звездный флирт «доктора шлягера», а охотно подают ему руку во время всхода на музыкальную сцену. 

«Хожу как на ходулях»: разбитый инсультом Добрынин пожаловался на состояние здоровья
wikipedia.org /

«Относятся, как к больному и немощному. Хожу как на ходулях», — жалуется разбитый инсультом Добрынин.

Концертный директор известного артиста, который после первого инсульта присматривал за тяжелобольным Добрыниным, соглашается, что второй инсульт ударил сильнее, чем первый: у звездного подопечного ухудшилась речь.

«Хожу как на ходулях»: разбитый инсультом Добрынин пожаловался на состояние здоровья
Global Look Press / Anatoly Lomohov/Russian Look

Первый приступ случился у Вячеслава Добрынина в 2018 году, после чего он перестал появляться на публике. Однако для давнего друга Льва Лещенко, который отметил свое 80-летие в Москве, он сделал исключение.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / «Хожу как на ходулях»: разбитый инсультом Добрынин пожаловался на состояние здоровья
шоу-бизнес вячеслав добрынин
Комментировать